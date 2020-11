A1 – Il rush finale dice Campobasso, Broni domata

Niente da fare. Le nostre ragazze escono sconfitte dal campo de La Molisana Campobasso. Coach Alessandro Fontana, che deve rinunciare all’americana Kizer (problema al tendine d’achille non ancora risolto), parte con Soli, Orazzo, Parmesani, Rulli e Madera. L’equilibrio delle prime battute viene spezzato da 5 punti di Marangoni e 4 di Gorini, che regalano la doppia cifra di vantaggio alle padrone di casa (24-13), poi un libero di Ianezic riporta le oltrepadane a meno 10 (24-14), punteggio con cui si chiude il primo periodo. Broni continua a pasticciare in attacco, mentre dall’altra parte del campo concede qualche spazio di troppo nel pitturato, permettendo alle molisane di colpire da sotto, ma, nonostante non brillino, le ospiti danno qualche segnale di risveglio quando arriva la bomba del meno 5 (29-24) di Togliani, cui però risponde immediatamente l’ex Bonasia (32-24). La Pf però accende la lampadina, sbaglia ancora qualche azione, tuttavia si chiude meglio in difesa e proprio nel finale di primo tempo Orazzo dalla lunetta riporta le nostre ad un solo possesso (34-32). In avvio di secondo tempo, Broni va ancora in affanno, ricomincia a perdere fiducia e col passare dei minuti scivola a meno 14 (50-36) a metà del terzo quarto. Ancora una volta la formazione di coach Fontana trova una reazione di orgoglio e carattere, tornando nuovamente in partita, perché la bomba di Castello a 26 secondi dalla sirena del terzo periodo vale ancora il meno 4 (54-50), che rimanda il verdetto dell’incontro all’ultima frazione. Si gioca punto a punto, con le oltrepadane che provano il tutto per tutto, passano con Madera (56-57) ma a 2’13” dalla sirena il canestro di Gorini del +6 (63-57) dà la sentenza, perché ci sarebbe tutto il tempo per recuperare, ma la Pf non vede più la retina e allo scadere Ostarello mette il sigillo del definitivo 65-57. Molto bene ancora Sara Madera, top scorer con 17 punti.

CAMPOBASSO-BRONI 65-57 (24-14, 10-18, 20-18, 11-7).

LA MOLISANA: Marangoni 9 (2/5, 1/2), Gorini 15 (2/4, 3/5), Bonasia 7 (0/5, 2/6), Bove 7 (2/5, 1/1), Ostarello 17 (8/13, 0/2), Sanchez 4 (1/3, 0/2), Giardina 6 (2/4, 0/1). Ne: Amatori, Egwoh, Falbo. All. Sabatelli

BRONI: Orazzo 14 (2/6, 2/7), Rulli 2 (1/5, 0/1), Parmesani 7 (2/5, 1/1), Madera 17 (6/8, 1/2), Soli (0/5 da 3), Togliani 5 (1/5, 1/4), Ianezic 7 (0/4, 2/4), Castello 3 (0/2, 1/1), Roma 2 (1/2). Ne: Lavezzi. All. Fontana

ARBITRI: Bartolomeo, Forni e Corrias

Uff.Stampa PF Broni