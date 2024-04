A1 – Il Sanga cede con onore, Geas si prende il derby di misura

Repower Sanga Milano – Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 – 72 (20-20, 35-36, 49-57, 71-72)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali 22 (3/8, 5/5), Pesenti NE, Guarneri NE, Beretta* 3 (1/2 da 3), Vintsilaiou* 10 (2/4, 2/3), Penz, Turmel* 11 (1/2, 2/3), Bonomi NE, Urbaniak Dornstauder* 10 (4/7 da 2), Tulonen 11 (1/3, 3/4), Madonna* 4 (2/3, 0/4), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/31 – Tiri da 3: 13/24 – Tiri Liberi: 6/12 – Rimbalzi: 34 7+27 (Urbaniak Dornstauder 15) – Assist: 19 (Urbaniak Dornstauder 6) – Palle Recuperate: 5 (Beretta 1) – Palle Perse: 17 (Vintsilaiou 5)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 10 (1/3, 2/3), Moore* 24 (10/16, 1/1), Conti* 3 (1/1 da 3), Begic 4 (2/6, 0/3), Arturi NE, Wadoux 8 (1/1, 2/8), Tava NE, Trucco* 6 (3/6, 0/1), Panzera* 8 (4/6, 0/3), Gwathmey* 9 (3/6 da 2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/44 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 30 7+23 (Moore 6) – Assist: 20 (Dotto 7) – Palle Recuperate: 10 (Moore 3) – Palle Perse: 10 (Dotto 4)

Arbitri: Bonotto F., Rodia P., Ferrara C.

Un derby stupendo quello giocato dal Repower Sanga che sfiora l’impresa cedendo al Geas di un solo punto. Partita da incorniciare per le ragazze di coach Pinotti che, sotto le telecamere della RAI, sfoderano una prestazione di alto livello.

Parte forte il Repower trovando punti dalle sue lunghe; Dornstauder in tap-in realizza il primo canestro del match a cui segue la tripla di Turmel. Non si fa attendere la risposta ospite che si sblocca con Trucco e Moore sempre nel pitturato.

Entrambe le squadre trovano ritmo in attacco costruendo buoni tiri dai 6.75 che prima Vinsilaiou e poi Conti convertono in punti.

Seconda parte di quarto con Toffali che risponde a Dotto dalla lunga distanza; Il neo-acquisto del Geas Wadoux fa il suo esordio nel campionato italiano trovando subito 4 punti importanti per rimanere incollati al Repower che, con la bomba di Beretta chiude il primo quarto sul 20 pari.

Inizio di seconda frazione con l’Allianz che alza i giri del motore trovando la via del canestro con Moore e Begic e serrando i ranghi in difesa; coach Pinotti decide di fermare la gara sul 23-28 massimo vantaggio ospite. Il Repower rientra in campo con un’altra faccia e grazie alle due triple di Tulonen si rimette in partita. Le orange alzano l’intensità in difesa rendendo meno fluido l’attacco delle sestesi e neanche il timeout di coach Zanotti riesce a invertire questo trend. Toffali si carica sulle spalle la squadra e realizza due canestri dalla lunga distanza che permettono al Repower di andare all’intervallo lungo sul 35-36 rientrando definitivamente in partita.

Terzo quarto con il Repower che fatica a trovare ritmo in attacco; Panzera realizza in penetrazione e Gwathmey segna un jumper dalla media costringendo la panchina orange a chiamare il time-out. Al rientro è Vintsilaiou a suonare la carica realizzando prima in penetrazione e poi dai 6.75 rimettendo due solo due possessi di distanza tra le due squadre.

Il tiro da tre punti di Dotto rimanda a debita distanza il Repower che non si fa intimorire dalla compagine sestese rispondendo con Turmel dall’arco e Dornstauder in contropiede. Coach Zanotti rivede il Sanga tornare a 3 punti di distanza e chiama il primo timeout del secondo tempo rosso-nero.

Il Geas ritrova il gioco nel pitturato di Moore con continuità mentre solo Madonna in penetrazione realizza due punti che riavvicinano il Repower sul -8 di fine quarto (49-57).

L’ultimo quarto inizia con la numero 0 del Sanga in versione Superman; Toffali prima manda a canestro in backdoor Tulonen, poi realizza dalla distanza e infine in penetrazione. L’Allianz ha il merito di rispondere colpo su colpo ai canestri orange trovando punti importanti da Panzera, Moore e Dotto.

La bomba di Tulonen riporta le orange sul -4 ma la tripla fortunata di Moore riporta l’inerzia della partita alle ospiti.

Le orange provano a mettere in campo tutte le energie rimaste e si riavvicina realizzando 5 punti dalla linea della carità complice il bonus a favore. Il Repower Sanga trova il canestro del -4 in penetrazione con Toffali che a 33 secondi dalla fine costringe coach Zanotti a fermare il match. Le orange con una difesa perfetta si guadagnano l’opportunità di giocare l’ultimo possesso per provare a vincere la gara ma realizzano da tre punti solo allo scadere chiudono il match sul punteggio di 71-72.

Coach Pinotti a fine partita dichiara: “Mi trovo in una situazione particolare: sono ovviamente triste per aver perso di un solo punto ma anche contento perché ce la siamo giocata alla pari con una squadra molto forte, mancando il risultato per un soffio. Mi sarebbe piaciuto tornare a casa con una vittoria da poter dedicare al signor Giorgio Armani e a tutti gli sponsor e partner che ci supportano. Se possiamo giocare il campionato di A1 è merito loro e, anche per questo, spero che riusciremo a mantenere la categoria. Con prestazioni di questo genere penso che ce lo possiamo meritare. Da un punto di vista tecnico, la loro scelta di difendere in maniera molto forte sulle lunghe ha aperto altre possibilità tattiche che abbiamo saputo cogliere, ad esempio con Toffali che ha giocato una bellissima partita. Sono contento anche perché è bastato un time-out e dei cambi per prevenire un calo importante nel terzo quarto, che avrebbe compromesso la partita e abbiamo avuto la forza per giocarcela punto a punto fino alla fine”.

UFF.STAMPA SANGA MILANO