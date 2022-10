A1 – Il supplementare sorride a Campobasso, Sassari cede sotto i colpi di Parks

Nonostante la stanchezza di coppa, Sassari gioca un grandissimo secondo tempo difensivo, ribalta il match con Campobasso, ma deve cedere all’overtime 59-53 con Parks decisiva. Nel finale dei tempi regolamentari il Banco ha la tripla per vincere con Thomas, la Magnolia pareggia con un pesantissimo fallo a rimbalzo fischiato ad Holmes, che chiuderà con 22 punti, 11 rimbalzi e 6 recuperi.

Campobasso: Del Sole, Narviciute 4, Togliani 7, Kacerik, Trimboli 4, Giachetti, Milapie 20, Perry 9, Battisodo, Nicolodi, Parks 15, Vitali. All.Sabatelli

Dinamo Women: Toffolo (0/1 2p), Mazza, Carangelo 11 (1/5 2p 2/7 3p 6 rbs 5 ass 4 rec), Arioli, Gustavsson 2 (1/7 2p), Makurat 10 (3/11 1/5), Fara, Thomas 4 (2/4 0/1), Holmes 22 (6/16 0/2 10/12 tl 12 rbs 6 rec), Ciavarella 4 (2/5 0/1). All.Restivo

MVP: Holmes segna 22 punti con 11 rimbalzi e 6 recuperi con 10/12 dalla lunetta

CHIAVE DEL MATCH: il pesantissimo fallo ad Holmes fischiato nel finale, la Dinamo tira con il 27% dal campo prende 18 rimbalzi in meno ma gioca una partita di assoluto cuore e qualità difensiva.

L’approccio è tutto in favore delle padrone di casa che sfruttano la maggior freschezza (Sassari arriva dalla trasferta in Francia in Eurocup) e cercano di piazzare il primo break. Holmes è in difficoltà sul pick and roll e soffre a rimbalzo le lunghe della Magnolia, Milapie è una spina nel fianco, la bomba di Perry esalta le molisane (13-3). Arriva la reazione del Banco che prova a ricucire lo svantaggio (17-11 al 10’).

Nonostante lo 0/6 da 3 punti, la Dinamo parte bene nel 2° quarto e mette pressione a Campobasso, la difesa aggressiva produce dividendi, la Holmes con 7 punti e 6 rimbalzi firma il break che costringe Sabatelli al time out (19-17).

Milapie è nettamente la migliore in campo della Magnolia, rimbalzi, post basso e fisicità dentro l’area, la francese mette in grande difficoltà la Dinamo, Holmes va in panchina con 2 falli, Campobasso prova ad allungare, Restivo mischie le carte difensivamente (25-19 al 15’) ma Sassari fa molta fatica ad arginare gli 1vs1. Togliani smazza il gioco, Trimboli e Narviciute sono preziose, il parziale si allunga, il 12-2 costa caro al Banco, la Magnolia vola 31-19.

La lunga francese di Campobasso è inarrestabile, Sassari prova a rimanere in piedi (33-23 al 17’) ma la Magnolia tira con il 53% dal campo contro il 22% della Dinamo che ha 12/14 dalla lunetta. La squadra di casa ha più energie, il Banco va all’intervallo sotto 35-24.

Milapie 16 punti con 7/7 da due 7 rimbalzi, Holmes 11 punti 6 rimbalzi

L’ANGELO DEBORA

L’orgoglio di Carangelo permette alla Dinamo di ritornare in partita: l’ex playmaker di Venezia segna due triple pesantissime, il 12-4 di Sassari ribalta l’inerzia del confronto, Sabatelli è costretto a chiamare time out (39-36). Makurat allunga il break e pareggia a quota 39 con una tripla importantissima, il Banco tiene benissimo in difesa e concede solo 6 punti in 8 minuti a Campobasso. Holmes ci mette tecnica e talento, le molisane sembrano non riuscire ad avere fluidità, la Dinamo è un osso duro e combatte. (43-42 al 30’)

SI GIOCA IL MATCH

Incredibile la Dinamo che gira la partita come un guanto, Campobasso si blocca completamente in attacco, il Banco difende duro, Makurat e Holmes firmano l’allungo della squadra di Restivo, che entra negli ultimi 3 minuti con un mini-vantaggio (43-48 con parziale di 24-8 a cavallo dei due tempi). Perry e Parks in due fanno 6/29 dal campo, Milapie si ferma, la Magnolia segna 8 punti in 18 minuti, Holmes segna un canestro pesantissimo ma prende tecnico perché voleva anche il fallo che poteva quasi chiudere il match. L’orgoglio di Campobasso per provare a conquistare il successo in volata (48-50 al 40’), Thomas sbaglia la tripla del successo a 10” dalla fine, la contesa con la freccia premia la Magnolia che ha l’ultimo possesso, Kacerik sbaglia la bomba ma Milapie a rimbalzo subisce un presunto fallo da Holmes che esce per 5 falli e concede due liberi alla francese che pareggia a quota 50. Il Banco non riesce a tirare, si va all’overtime.

SUPPLEMENTARE

Si gioca solo con i nervi, Thomas dà il vantaggio alla Dinamo, rispondono Perry e Togliani che esce per 5 falli, Sassari senza Holmes fa una grande fatica ed è stanchissima anche per le fatiche di coppa. Parks vince il match con 5 punti determinanti, il Banco si arrendono dopo 45’ di battaglia 59-53.

Sassari, 30 ottobre 2022

