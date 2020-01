A1 – Il talento di Harrison e il cuore di Tassinari: Bologna risorge e spazza via Broni

Virtus Segafredo Bologna – Della Fiore Broni 71 – 59

La Della Fiore Broni perde sul campo della Virtus Segafredo Bologna. La formazione oltrepadana, dopo un buon avvio, subisce un paio di break che indirizzano la sfida dalla parte delle V nere. La formazione bronese parte bene, tanto che arriva sul +8 (2-10) quando Tikvic realizza due tiri liberi. Ma la luce si spegne e in meno di 5 minuti arriva un terrificante contro break delle V nere di 18-0, arginato poi dai canestri di Ngo Ndjock e Tikvic (20-14). Le oltrepadane provano in avvio di secondo periodo a tornare sotto: al 14’ un libero di Orazzo regala il meno 5 (20-25), ma ancora una volta la Della Fiore viene ricacciata indietro da un 7-0. Una bomba di Togliani e un canestro di Ngo Ndjock evitano il tracollo (32-25), però negli ultimi 3 minuti e 32 secondi del quarto la Virtus scappa ancora via fino al +18 (43-25) con due bombe consecutive di D’Alie, che tagliano le gambe alle ragazze di coach Fontana. I 4 punti di Orazzo servono solo a limare un divario già netto. Il secondo tempo conta solo per le statistiche.

Virtus Segafredo Bologna – Della Fiore Broni 71 – 59 (22-14, 43-29, 58-43, 71-59)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Micovic* 7 (2/2, 1/3), D’Alie* 9 (0/5, 3/5), Begic* 17 (6/7, 0/1), Tassinari* 10 (1/3, 2/4), Salvadores Alvares 7 (1/9, 1/3), Tava, Cabrini NE, Tartarini NE, Martines NE, Harrison* 19 (8/15 da 2), Rosier, Cordisco 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Liberalotto A.

Tiri da 2: 19/43 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 35 5+30 (Begic 11) – Assist: 16 (D’Alie 6) – Palle Recuperate: 7 (D’Alie 2) – Palle Perse: 11 (Harrison 3)

DELLA FIORE BRONI: Miccoli NE, Spreafico* 16 (2/4, 4/9), Orazzo* 14 (5/7, 1/5), Togliani 3 (0/3, 1/4), Moroni* 2 (1/2 da 2), Ngo Ndjock 6 (3/8 da 2), Parmesani 2 (1/2, 0/1), Tikvic* 13 (5/10 da 2), Castello, Romice NE, Lavezzi NE, Nared* 3 (0/5, 0/2)

Allenatore: Fontana A.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 42 13+29 (Tikvic 12) – Assist: 9 (Orazzo 2) – Palle Recuperate: 6 (Spreafico 3) – Palle Perse: 16 (Tikvic 5)

Arbitri: Beneduce N., Bellamio D., Di Marco R.

Uff.Stampa PF Broni