A1 – Impresa Campobasso, Venezia crolla con un pessimo quarto periodo

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – UMANA REYER: 54-47

Parziali: 8-14; 25-31; 43-43

La Molisana Magnolia Campobasso: Kunaiyi Akpanah 10, Trimboli 5, Dedic 6, Morrison 5, Mistinova 11, Del Sole, Narviciute 2, Kacerik ne, Moffa ne, Giacchetti 2, Quinonez Mina 13 All.Sabatelli

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 2, Gorini 2, Villa 2, Nicolodi, Pan, Meldere ne, Makurat 2, Cubaj 2, Fassina 10, Shepard 12, Kuier 15 All.Mazzon

Arriva al PalaSelvapiana la seconda sconfitta stagionale in campionato dell’Umana Reyer che è costretta a cedere 54-47 contro La Molisana Magnolia Campobasso. Le orogranata giocano una buona prima parte di gara, per poi subire un parziale di 29-16 negli ultimi due quarti. Pan e compagne cercheranno subito il riscatto nel prossimo impegno casalingo, domenica 24 marzo alle ore 18 contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Lo starting five orogranata è composto da Villa, Fassina, Pan, Kuier e Shepard

I primi tre minuti di gara sono targati Umana che, con i canestri di Kuier, Shepard e Fassina, si porta in vantaggio 0-6. Narviciute e Giacchetti sbloccano le molisane, ma le orogranata conducono saldamente la gara (4-12). Nel finale di frazione, Campobasso rientra in partita: 8-14 al 10′.

La tripla di Quinonez ad inizio seconda frazione riporta le padrone di casa sotto di sole tre lunghezze (11-14). La partita sale di colpi al PalaSelvapiana con continuo botta e risposta tra le due formazioni: il punteggio recita 19-20 al 15′. Da qui le leonesse, trascinate dal tandem Shepard-Kuier, piazzano un parziale di 11-5 che permette loro di terminare il primo tempo avanti 25-31.

Al rientro dall’intervallo lungo, la squadra di coach Sabatelli mette la testa avanti nel match grazie ad un break di 8-0 (33-31). Villa, e Fassina con una tripla, suonano la carica per la Reyer, ma le padrone di casa non mollano un centimetro dando vita ad una gara di sorpassi e contro sorpassi impattando a quota 43 alla fine della terza frazione di gioco.

Negli ultimi dieci minuti, l’Umana fatica a trovare la via del canestro. Mistinova e Trimboli guidano i fiori d’acciaio che riescono ad andare avanti di sette punti (52-45). La formazione di coach Mazzon continua a litigare con il canestro e gli unici punti della frazione vengono segnati da Kuier dalla linea della carità. Campobasso è più lucida e riesce a portare a casa la vittoria con il punteggio finale di 54-47.

