A1 – In campo la quinta giornata, Brixia-San Giovanni Valdarno a caccia del primo successo

Quinta giornata della Techfind Serie A1: c’è Ragusa-Schio, ma non solo. Scontri importanti sia per l’alta che la bassa classifica.

La partita in chiaro del turno sarà lo scontro in zona Playoff tra Fila San Martino di Lupari e Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e su MS Channel – Canale 814 di Sky). In casa San Martino il recupero di Pastrello, con una maschera protettiva, ha leggermente migliorato la situazione delle rotazioni; anche Geas dopo qualche difficoltà iniziale ha inserito appieno Moore e Holmes e pur con alcune lungodegenti (Arturi, Crudo) si presenta alla partita su una scia di grande entusiasmo per le tre vittorie in quattro gare.

Un classicone del nostro basket è sicuramente Passalacqua Ragusa contro Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Ragusa è reduce dal clamoroso blackout nel finale contro Campobasso, sicuramente c’è voglia di riscatto per la formazione di coach Diamanti in un incrocio suggestivo anche per qualche ex, su tutte Francesca Dotto che di Schio è stata leader e capitano. In casa scledense, con tutte le straniere a disposizione, da capire le scelte di turnover considerato anche l’impegno di giovedì in EuroLeague Women.

La partita tra Parking Graf Crema e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) vede la squadra di casa alle prese con una delle formazioni più brillanti di questo inizio stagione. Crema ha ritrovato D’Alie contro Moncalieri, non era al 100% Nori e invece Pappalardo ha lasciato il campo per infortunio, quindi situazione “medica” da monitorare per le lombarde; Venezia attende ancora il rientro di Pan, nominata recentemente capitano, dopo aver ritrovato praticamente tutto il gruppo (straniere comprese) contro Sassari.

Delicatissima la partita del PalaLeonessa tra RMB Brixia Basket e Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Entrambe a quota zero, con sconfitte anche abbastanza nette nel punteggio: chi si sbloccherà potrà forse decidere i destini del suo campionato. Brescia, che ha dichiarato di esser sul mercato alla ricerca di una lunga comunitaria, dovrebbe confermare quanto già visto nelle ultime uscite; per San Giovanni terza partita in otto giorni dopo il recupero contro Sassari in infrasettimanale.

Prima dei tre match delle 18, la sfida del PalaDozza tra Virtus Segafredo Bologna e Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 15, diretta esclusiva LBF TV). La Virtus, accolta Rupert, adesso deve guardare all’infermeria per capire le condizioni di Barberis (che in quest’inizio stagione sta faticando a tornare a pieno regime) e soprattutto quelle di Cinili che ha saltato l’ultima gara con Schio, da ex.

Anticipo del sabato tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Akronos Tech Moncalieri (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) che dipende molto dalle condizioni delle due squadre: Sassari aspetta Makurat per ampliare una rotazione che ha dovuto sostenere diversi impegni ravvicinati, Moncalieri dopo aver incassato le notizie sulla situazione fisica di Sagerer punta ora al recupero di Cordola, assente contro Crema.



Al PalaBubani, la E-Work Faenza affronta La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV). Scontro suggestivo tra due delle straniere più performanti del torneo: da una parte Davis, dall’altra Parks per una partita che promette scintille, con Faenza reduce da due partite vinte di fila che hanno dato una spinta importante alla classifica romagnola.

In occasione della quinta giornata di campionato, andrà in onda anche uno speciale per seguire tutte le partite della domenica della Techfind Serie A1 in simulcast: arriva “LBF Gameday” (domenica, inizio live alle 17.45), la rubrica sul Canale Twitch del collaboratore LBF “zepolino” (Riccardo Randi).

