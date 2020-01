A1 – Iren Fixi Torino sorprende la rivelazione Vigarano

Iren Fixi Torino – Pallacanestro Vigarano 86-76 (21-22, 41-43, 61-54)

La tredicesima giornata, ultima del girone d’andata, della Serie A1 di basket femminile vede un’arrembante Iren Fixi Torino battere una mai doma e spumeggiante Vigarano per 86-76. La presenza della nuova arrivata Jade Walker, impiegata come pivot nello starting five, si è fatta subito sentire ed ha concesso alle pantere torinesi di giocare ad armi pari nonostante le rotazioni ridotte. La squadra rivelazione del campionato cade dunque nel capoluogo piemontese nonostante i 25 punti dell’ex di turno Kinard, contrastati a dovere dalle varie Milazzo (19), Barberis (22), Stejskalova (11) e Brcaninovic (16).

Parte bene Vigarano, che subito trova il parziale di 0-9 con i canestri di Attura e Kinard, coach Riga chiede timeout al 2’. La zone-press di Vigarano viene elusa dalle torinesi con la nuova arrivata Jade Walker, a lei si aggiungono Stejskalova e Barberis che firmano un contro break di 8-0 al 4’. Si gioca in maniera equilibrata fino a quando Kinard prova a dare un allungo alle ospiti (11-18 al 7’). Brcaninovic e Del Pero con una tripla a testa riportano l’Iren Fixi Torino a contatto delle biancorosse, 17-18 al 9’. Vigarano con due canestri consecutivi prova a scappare di nuovo ma è sempre la bosniaca in maglia sabauda a tenere le biancostellate incollate alle ospiti. Alla fine del primo quarto il punteggio è di 21-22.

L’inizio della seconda frazione viene inaugurato da Stejskalova che porta le pantere per la prima volta in vantaggio, Del Pero le dà

manforte e le torinesi trovano il +3 (27-24 al 18’). Walker sale in cattedra e tiene avanti le padrone di casa ma i canoni dell’equilibrio non si spezzano perché l’ex Bocchetti insacca al 16’ la tripla del 35-35. Kinard riporta avanti le biancorosse e coach Riga chiede

sospensione. Saltano gli schemi e le squadre si allungano ed all’intervallo lungo Vigarano conduce 41-43.

C’ è disordine in campo al rientro dagli spogliatoi, Milazzo sblocca il risultato firmando il 43-43, Stejskalova rincara la dose assieme a Barberis ma Vigarano non molla e non consente alle piemontesi di andare oltre i 5 punti di vantaggio. Salvini tenta l’allungo, ma è pronta la risposta di Kinard, quest’oggi inarrestabile, alla statunitense si aggrega Attura ma Barberis ridona il +6 con una tripla. Del Pero subisce un infortunio che la tiene fuori dal resto della gara, le biancostellate chiudono il terzo quarto avanti per 61-54.

Ultimo quarto in cui Vigarano inizia ad insaccare palloni pesanti dall’arco, Brcaninovic tiene Torino in vantaggio pressappoco attorno ai 5 punti, poi Barberis alza la voce e firma il 70-61 sul quale Castaldi chiede sospensione. Le ospiti rientrano sul -5, ma Torino è attenta nel capitalizzare al meglio i possessi offensivi ed a stringere le maglie difensive. Brcaninovic, ancora lei, dona ossigeno alle pantere, Barberis ci mette del suo e Castaldi ricorre ad un nuovo timeout sul 76-67 del 37’. La gara si inasprisce, Vigarano sa approfittarne e trova il 76-73 grazie ad un parziale di 0-6 a 2’ dal termine. Le ospiti sono in bonus di falli, dalla linea della carità Stejskalova è infallibile, mentre coach Riga adotta in campo il doppio playmaker con la presenza di Milazzo e Togliani. Le biancorosse non mollano ma dalla lunetta l’Iren Fixi è infallibile con Walker, Barberis realizza il canestro dell’84-76 che a 16” dal termine mette in ghiaccio il successo delle torinesi. Vigarano ci crede fino all’ultimo ma cade sui legni del PalaGianniAsti, gioisce l’Iren Fixi Torino che inaugura al meglio il 2020 esultando sul finale di 86-76.

Iren Fixi Torino: Brcaninovic 16, Stejskalova 11, Togliani, Milazzo 19, Margaria ne, Del Pero 8, Petrova ne, Grattapaglia ne, Barberis 22, Salvini 2, Walker 8. All. Riga

Pallacanestro Vigarano: Natali 13, Kinard 25, Gregori, Celani ne, Nativi 2, Bocchetti 3, Miccoli 6, Gilli 7, Kunaiyi 4, Gianesini ne, Attura 16. All. Castaldi

