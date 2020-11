A1 – Isabelle Harrison è arrivata finalmente a Ragusa

E’ arrivata a Ragusa nel pomeriggio di ieri Isabelle Harrison, terza extracomunitaria della Passalacqua Ragusa, edizione 2020-2021. La forte pivot ha già effettuato il tampone, che ha dato esito negativo e le prime visite, con il medico Antonino Nicosia. Si proseguirà adesso con i test fisici e poi si potrà valutare il suo rientro a pieno regime, dopo l’infortunio riportato in America durante il campionato WNBA. Intanto oggi altro giro di tamponi per tutti i positivi, sperando che nel frattempo arrivino esiti che permettano, la prossima settimana, di effettuare allenamenti non più a ranghi ridotti.

Uff stampa Virtus Eirene Ragusa