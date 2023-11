A1 – Joens protagonista, Sassari passa a Milano

e Women portano a casa un successo pesantissimo, sbancando Milano 79-69 al termine di un match sempre condotto ma che ha avuto risvolti pericolosi nell’ultimo quarto. Miglior partita in stagione per Joens che firma 7 triple con 21 punti, il Sanga con la zona risale da -17 a -2 a quattro minuti dalla fine. Nel momento cruciale decidono Raca e Carangelo, entrambe con 20 punti, che si caricano la squadra sulle spalle e la spingono ad una vittoria fondamentale.

SANGA MILANO – SASSARI 69-79 (13-17 / 25-38 /51-57)

LE STATISTICHE DEL MATCH

MVP: Joens gioca la miglior partita della stagione, ma l’MVP è Raca che sul 67-69 segna i punti decisivi che indirizzano definitivamente il match

CHIAVI DEL MATCH: La lucidità della Dinamo nel momento in cui il Sanga rimonta.

START

Dopo un inizio equilibrato, la Dinamo trova un primo importante break di 0-11 trascinata da Raca e Carangelo. Le ragazze di Restivo arrivano sul 7-17 e sembrano in controllo del match, Milano fa fatica a segnare ma si aggrappa a Diallo dentro l’area, brava a sfruttare la taglia fisica. Sassari sporca le percentuali, Hollingshed si mangia un paio di opportunità, le lombarde rimangono a contatto al 10’ (13-17).

LA SBLOCCA JOENS

Nel momento in cui Sassari sembra trovare minori certezze, arriva il break che sposta l’inerzia del confronto. 3/5 da 3 punti di Joens danno il là al parziale che lancia il Banco 19-30. Diallo è l’unica spina nell’area della Dinamo, Toffolo e Crudo sono preziose uscendo dalla panchina, Raca conquista liberi preziosi, il 7/16 dall’arco consente a Carangelo e compagne di andare all’intervallo sul 25-38.

LA ZONA CONFONDE LA DINAMO

Ad inizio del terzo quarto la Dinamo allunga ancora e arriva al massimo vantaggio sul 44-27, la partita sembra indirizzata ma la squadra di Restivo si inceppa contro la zona di Milano. Le lombarde rosicchiano punto su punto, il 3/3 di Madonna insieme al contributo di Tulonen spezza l’inerzia, Pinotti ci crede, il Sanga arriva addirittura sul – 2 con un parziale di 11-0 (48-50). Una bomba di Carangelo e i liberi di Raca ristabiliscono una piccola distanza al 30’ (51-57 con Sassari che tira 11/28 da 3 punti)

RACA DECISIVA

Ultimo quarto per deboli di cuore, le triple di Joens creano ancora una volta lo strappo (56-67) ma il Sanga non molla mai e rientra. Madonna e Tulonen hanno grande impatto, la zona produce forzature, Milano arriva ancora a -2 sul 67-69 a 4 minuti dalla fine. Decisiva Raca nel momento chiave, tripla, canestro e liberi, la serba si carica sulle spalle la Dinamo e insieme a Carangelo (che chiuderà con 20 punti 7 rimbalzi e 5 assist) firma il parziale di 10-2 che consente a Sassari di portare a casa un successo pesantissimo. Le Women si rilanciano nella settimana in cui si giocheranno il passaggio in Eurocup e un altro match importante in casa con Battipaglia.

Le parole di coach Antonello Restivo post game: “Siamo molto contenti non solo del risultato ma anche della prestazione e di come si è arrivati perchè abbiamo fatto una grandissima partita di sostanza, soprattutto nei primo tempo. Eravamo molto concentrati, abbiamo cambiato delle situazioni in corso eseguendole molto bene ed essendo molto più aggressivi, questo ci ha permesso di trovare in attacco quella fluidità che stiamo cercando e quella fisicità che contro le squadre alla nostra portata deve fare la differenza. Abbiamo avuto un calo nel terzo quarto, abbiamo rallentato un po’ e fatto rientrare loro, ci siamo accontentati dei tiri aperti e soprattutto di quei tiri al primo passaggio, da lì loro sono state molto brave a provare a rientrare e ci hanno punito in contropiede che è un po’ la loro caratteristica, si è poi riaperta la partita. Tutte quante le ragazze hanno avuto la lucidità di trovare la giocata giusta e di portare a casa una vittoria che per noi era molto importante. Sono contento di tutte loro perchè si è vista la voglia che hanno queste ragazze di giocare insieme e di giocare a pallacanestro ma soprattutto quando il gioco si fa duro hanno un nervosismo bello delle persone che hanno voglia di vincere e di fare le cose bene. Faccio i complimenti alle ragazze!”

Sassari, 19 novembre 2023

