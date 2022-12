A1 – Kaczmarczyk beffa Campobasso, vince San Martino

La Molisana Campobasso – Fila San Martino 61-63

MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole ne, Narviciute (0/2), Togliani (0/3, 0/3), Kacerik 3 (1/1, 0/4), Trimboli 6 (0/1, 2/3), Quinonez 13 (5/6, 1/1), Milapie 14 (5/9, 0/1), Perry 7 (2/2, 1/7), Baldassarre ne, Battisodo ne, Nicolodi 2 (1/4, 0/1), Parks 16 (8/16, 0/6). All. Sabatelli.

BASKET SAN MARTINO: Washington 12 (4/12, 0/1), Guarise ne, Verona 4 (2/4, 0/1), Milazzo 7 (2/7, 1/5), Ianezic 8 (4/5, 0/2), Pastrello 3, Russo 11 (1/4, 2/4), Kaczmarczyk 7 (2/4, 1/1), Arado 2 (1/2), Dedic 9 (1/3, 1/2). All. Serventi.

ARBITRI: Terranova di Ferrara, Ugolini di Forlì (FC) e Picchi di Ferentino (FR).

PARZIALI: 14-14, 25-32, 47-46.

NOTE: Uscita per 5 falli: Milazzo (40′). Tiri da due: Campobasso 22/44, San Martino 17/41. Tiri da tre: Campobasso 4/26, San Martino 5/16. Tiri liberi: Campobasso 5/6, San Martino 14/18. Rimbalzi: Campobasso 39 (Parks 12), San Martino 42 (Kaczmarczyk 8). Assist: Campobasso 19 (Trimboli e Parks 5), San Martino 9 (Kaczmarczyk 4).

Un finale incredibile, che regala il Natale più bello alle Lupe. Le ragazze di Serventi vincono una partita pazzesca a Campobasso, sbancata per il terzo anno di fila, e conquistano il loro quinto successo consecutivo in trasferta. Lo fanno nella maniera più incredibile, al termine di una gara a lungo condotta ma che la Magnolia aveva riagguantato con una tripla a 3 decimi dalla sirena. Quando il supplementare sembrava ormai scontato, ci ha pensato Kaczmarczyk, autrice della deviazione al volo che ha permesso la più memorabile delle vittorie. Un risultato che consente alle giallonere di tornare a casa dalla lunga trasferta con la sesta posizione al termine del girone d’andata.

1° QUARTO. A inaugurare le marcature è Trimboli con una tripla allo scadere dei 24″, ed è un avvio a spron battuto per le padrone di casa, che col 2+1 di Kacerik salgono sull’8-0 dopo neanche 2′. Sono Dedic e Kaczmarczyk a mettere in ritmo le ospiti, che poi con la bomba della stessa polacca tornano a contatto: 10-8 al 6′. Le percentuali non sono ottimali su entrambi i lati, ma non mancano i secondi possessi. Proprio su uno di questi Ianezic trova il sottomano del pareggio a quota 12, e poi nel finale Arado replica a Nicolodi: si va alla prima pausa sul 14-14.

2° QUARTO. Russo in contropiede trova anche il primo vantaggio di serata per le giallonere, anche se subito replica Quinonez da dietro l’arco. Le Lupe provano comunque a sfruttare l’inerzia che sono riuscite a guadagnarsi, e salgono sul 17-20 al 14′. Washington dalla lunetta fa toccare anche il +7 (19-26), ma la Magnolia è sempre lì, e avvicinando il raggio di tiro torna a contatto con Parks, autrice del nuovo -2. Il finale è ancora dell’americana di San Martino, autrice dei canestri che mandano le due squadre all’intervallo sul punteggio di 25-32.

3° QUARTO. San Martino prova a partire convinta anche nel terzo quarto, e con la bomba di Dedic tocca per la prima volta il +10 (29-39) al 23′. Intanto Kaczmarczyk è costretta temporaneamente a uscire per una botta dolorosa, ed è un episodio che in qualche modo cambia l’inerzia: con un 10-2 griffato Quinonez e Parks, la Molisana torna pienamente a contatto sul 39-41. San Martino è in rottura prolungata, e così arrivano pareggio e sorpasso, firmato Parks al 28′: 43-41. Ma il break non si ferma, e arriverà fino al 18-2 con Quinonez. Nel finale le giallonere hanno però un sussulto: Milazzo e Ianezic sono autrici di un 5-0 che fa andare le squadre all’ultima pausa con un solo punto di distacco, sul 47-46.

4° QUARTO. Le Lupe devono fare i conti anche con i problemi di falli che condizionano tutta la partita di Pastrello, ma comunque il bel canestro in avvicinamento di Ianezic permette di riprendere la testa in avvio di quarto periodo. Ancora lei insieme a Verona fa ritrovare il +5 ospite (47-52 al 34′), ma la partita resta apertissima. Perry risponde alla tripla di Russo, autrice però poco dopo del 54-57 con cui si entra negli ultimi 150 secondi. Milapie ritrova il -1, ma Russo ha deciso di prendere in mano la situazione: ancora da tre fa 56-60 a 1’30” dalla fine. Parks non ne vuole sapere e replica per il -2, e poi Campobasso ha per tre volte il pallone del pareggio o sorpasso, ma San Martino (che pure perde Milazzo per 5 falli) difende bene. Sul 58-61 resta un’ultima possibilità alla Magnolia, che la sfrutta alla grande, trovando quasi allo scadere Trimboli in angolo per la bomba del 61 pari. L’overtime pare inevitabile, e invece sul timeout la panchina disegna lo schema: rimessa di Dedic per Kaczmarczyk, che trova al volo la deviazione vincente e fa esplodere di gioia tutto il popolo giallonero.

UFF.STAMPA LUPEBASKET