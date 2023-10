A1 – Kuier firma il successo della Reyer, Faenza cede in volata

E-WORK FAENZA-UMANA REYER: 66-68

Parziali: 17-11; 28-30; 47-47

E-Work Faenza: Franceschelli 2, Edokpaigbe ne, Cvijanovic 2, Tagliamento 11, Peresson 11, Bernabè ne, Spinelli 2, Dixon 18, Booker, Brossmann 11 All.Seletti

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 5, Gorini, Villa 15, Nicolodi ne, Pan 6, Meldere, Makurat, Cubaj 14, Fassina 5, Shepard 11, Kuier 12 All.Mazzon

L’Umana Reyer vince 66-68 la quinta giornata del campionato Techfind di serie A1 contro l’E-Work Faenza al termine di una partita emozionante e combattuta per tutti e quaranta i minuti in cui le orogranata sono riuscite a vincere con un tap in allo scadere di Kuier. Grazie a questa vittoria le orogranata si prendono il primato della classifica in solitario.

Per la prima volta in stagione l’Umana ha a disposizione il roster completo complice il ritorno di Shepard dopo l’infortunio alla caviglia.

Il quintetto scelto da coach Mazzon è composto da Villa, Fassina, Makurat, Cubaj e Kuier.

Impatta bene la gara l’Umana con un iniziale 9-0 trascinata dai 6 punti di Cubaj. Shepard fa il suo esordio stagionale sul parquet, Faenza si sblocca e risponde con un parziale di 7-0 per poi allungare sul 17-11 di fine primo quarto.

Shepard segna i suoi primi due punti ad inizio secondo quarto. Faenza corre in campo aperto e ripropone la difesa a zona, ma le orogranata riescono a riportarsi sotto 23-20 a metà periodo per poi mettere la testa avanti (23-24 a al 17′). Villa è la principale arma offensiva veneziana con 11 punti nella frazione e guida le sue fino al 28-30 dopo il primo tempo.

Alta intensità al rientro dagli spogliatoi con le due formazioni che lottano sul parquet rispondendo colpo su colpo, parità a quota 36 al 25′. La partita continua a dare spettacolo, nessuna delle due squadre riesce a dare lo strappo decisivo. Shepard sale in cattedra per l’Umana, 47-47 al 30′.

Mini break di 5-0 targato Reyer ad inizio quarto periodo, le emiliane però rispondono pronte ed è ancora parità. Pan è costretta ad uscire per il quinto fallo e viene fischiato un tecnico a coach Mazzon per proteste, ma l’Umana gioca compatta e strappa sul 57-61. Peresson con le triple rimanda le biancoblu avanti 64-63 a due minuti dalla fine. Fassina mette la bomba, Cvijanovic segna per il 66 pari. Le orogranata riescono ad avere la palla in mano per l’ultima azione ed è un tap in di Kuier allo scadere che regala una meravigliosa vittoria all’Umana.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà un’altra gara esterna per la prima partita di ritorno del girone J di Eurocup Women contro Dubrovnik. Palla a due mercoledì 1 novembre alle ore 18.

