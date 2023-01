A1 – La classifica marcatrici dopo 14 turni

CLASSIFICA MARCATRICI:

Parks R. (La Molisana Magnolia Campobasso) 257 (19,8)

Westbeld K. (Akronos Tech Moncalieri) 251 (19,3)

Anigwe K. (Passalacqua Ragusa) 250 (17,9)

Holmes J. (Banco di Sardegna Dinamo Sassari) 240 (18,5)

Zandalasini C. (Virtus Segafredo Bologna) 227 (16,2)

Johnson B. (RMB Brixia Basket) 225 (16,1)

Garrick M. (Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno) 224 (18,7)

Milazzo I. (Fila San Martino di Lupari) 214 (15,3)

Shepard J. (Umana Reyer Venezia) 213 (19,4)

Laksa K. (Virtus Segafredo Bologna) 211 (15,1)

Mitchell C. (Akronos Tech Moncalieri) 206 (15,8)

Kunaiyi-Akpanah P. (E-Work Faenza) 202 (14,4)

Carangelo D. (Banco di Sardegna Dinamo Sassari) 201 (14,4)

Parker C. (Virtus Segafredo Bologna) 199 (14,2)

Vitola K. (Passalacqua Ragusa) 192 (13,7)

Kaba M. (Parking Graf Crema) 190 (13,6)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 184 (13,1)

Zanardi C. (RMB Brixia Basket) 183 (15,2)

Dedic N. (Fila San Martino di Lupari) 174 (12,4)

Davis J. (E-Work Faenza) 173 (12,4)