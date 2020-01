A1 – La classifica marcatrici dopo il tredicesimo turno

CLASSIFICA MARCATRICI:

Bjorklund A. (Fila San Martino di Lupari) 235 (18,1)

Nared J. (Della Fiore Broni) 230 (17,7)

Salvadores Alvares A. (Virtus Segafredo Bologna) 228 (17,5)

Brcaninovic M. (Iren Fixi Torino) 211 (16,2)

Walker A. (Passalacqua Ragusa) 209 (17,4)

Bocchetti S. (Pall. Vigarano) 208 (16)

Morris M. (USE Scotti Rosa Empoli) 204 (15,7)

Gatling M. (Sicily By Car Palermo) 199 (15,3)

Jeffery J. (Le Mura Lucca) 195 (15)

Williams B. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 192 (16)

Milazzo I. (Iren Fixi Torino) 181 (13,9)

Hamby D. (Passalacqua Ragusa) 180 (20)

Steinberga A. (Umana Reyer Venezia) 175 (13,5)

Zempare B. (Le Mura Lucca) 171 (13,2)

Ostarello S. (Fila San Martino di Lupari) 167 (12,8)

Houser M. (O.ME.P.S. Givova Battipaglia) 165 (15)

Barberis M. (Iren Fixi Torino) 164 (12,6)

Attura B. (Pall. Vigarano) 160 (12,3)

Gruda S. (Famila Wuber Schio) 156 (14,2)

Mathias E. (USE Scotti Rosa Empoli) 153 (12,8)