A1 – La preseason del Famila Wuber Schio

Nove partite in ventiquattro giorni. No, non stanno per iniziare i playoff, si tratta invece della preseason del Famila Wuber. Un mese abbondante di preparazione in vista dei primi impegni stagionali (Supercoppa Italiana e Opening Day a fine settembre) che coach Dikaioulakos vuole gestire nel miglior modo possibile. Sono tanti i volti nuovi di questa squadra, infatti, e lo staff tecnico sa bene come creare l’intesa migliore nel più breve tempo possibile.

Ecco allora l’elenco completo dei test match delle orange:

Il 30 agosto alle 18:00 vs Brixia Basket a Brescia

Il 4 settembre alle 18:00 vs Lupe Basket a San Martino di Lupari

Il 7 e l’8 settembre alle 19:00 doppio confronto con la Gesam Gas a Lucca

L’11 settembre alle 17:30 vs Reyer a Ponzano (TV)

Il 14 settembre alle 19:00 vs Lupe Basket al PalaRomare

Il 17 e 18 settembre Trofeo Città di Schio al PalaRomare; partecipano Reyer Venezia, Brixia Basket e Geas Sesto San Giovanni

Il 22 settembre alle 19:00 vs Basket Team Crema al PalaRomare

Tutte le gare casalinghe sono ad ingresso gratuito.

Uff.Stampa Famila Schio