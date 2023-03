A1 – La presentazione della venticinquesima giornata di campionato

Una fitta domenica d’impegni per la Techfind Serie A1, tutte le sette partite in contemporanea.

Di ritorno da Valencia, subito in trasferta il Famila Wuber Schio contro la Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Le toscane in settimana hanno annunciato la ceca, prossima avversaria dell’Italbasket agli Europei, Renata Brezinova, funzionale al turnover delle straniere, con Krivacevic in questo momento ai box per infortunio.

Il primo posto è in ballo anche col match del Banco di Sardegna Dinamo Sassari contro la Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per la Virtus match d’importanza capitale, forse il principale ostacolo, classifica alla mano, nella corsa al primo posto: Sassari, in leggera flessione in questa fase della stagione, deve invece vincere per mantenere saldo il quarto posto.

L’Allianz Geas, infatti, è ancora viva nella lotta per il fattore campo nella serie Playoff con le sarde: per la squadra di coach Zanotti trasferta contro la Passalacqua Ragusa (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV). Ragusa, dal canto suo, deve cercare l’assalto al sesto posto: la squadra siciliana attesa a una risposta in casa, dopo la performance contro Lucca che, nelle parole di coach Lardo, ha lasciato molta amarezza per un approccio sbagliato al match.

Di contro, La Molisana Magnolia Campobasso ha un buon match-ball in questo turno per il sesto posto: l’impegno contro l’Akronos Tech Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) è sicuramente da non sottovalutare, vista la buona prova delle piemontesi contro la Reyer, ma al tempo stesso la Magnolia, che ha inserito Lauren Scherf in luogo dell’infortunata Perry nel frattempo, può portare a termine un primo obiettivo stagionale in vista dei Playoff.

Il derby veneto tra Umana Reyer Venezia e Fila San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) è forse un impegno di passaggio per la squadra di coach Mazzon, già sicura del terzo posto e impegnata nel tempo tra le due semifinali di EuroCup Women, con un’autentica impresa di fronte, il recupero da -25. In realtà il test può esser importante, per preparare al meglio il rush finale di Coppe e campionato: per San Martino è invece fondamentale, perchè in caso di sconfitta e contemporanea vittoria di Crema sarebbe matematicamente fuori dai Playoff.

E proprio per la Parking Graf Crema l’occasione di fare la storia pare assolutamente ghiotta: lombarde impegnate sul campo della E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Faenza al centro delle news in settimana, per l’esonero di Simona Ballardini e la contemporanea promozione del vice Giovanni Sferruzza: la società romagnola si attende una risposta di personalità da un gruppo in crisi di risultati, per dare uno scossone in vista dei Playout.

La già retrocessa RMB Brixia Basket, che ha salutato Brooke Johnson approdata a Venezia, ospita la Gesam Gas E Luce Lucca (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV).: le toscane hanno accolto Maxuella Lisowa-Mbaka, possibile aggiunta decisiva nella corsa alla salvezza. Lucca in questo momento, grazie a una perentoria risalita affermata anche con il successo di Ragusa (tra l’altro senza Treffers), vuole vincere per ottenere il decimo posto che significa vantaggio del campo ai Playout: per Brescia il test è il commiato del PalaLeonessa alla Serie A1.

AREA COMUNICAZIONE LBF