A1 – La presentazione della ventiquattresima giornata di campionato

Sei partite nel weekend della Techfind Serie A1, col match tra Schio e Brixia che si è già giocato (96-54 per le scledensi lo scorso 15 febbraio). Tutte le gare si giocheranno alle 18 di domenica.

In chiaro uno dei match decisivi per la corsa ai Playoff, la sfida Fila San Martino di Lupari e la E-Work Faenza (domenica, ore 18.30, diretta in chiaro LBF TV). Per le giallonere obbligatorio vincere, e sperare in un passo falso di Crema, per rientrare nell’agognata zona Playoff nel duello che sta accendendo la parte finale di stagione. La sfida con Faenza è occasione per coach Lorenzo Serventi di fare un bilancio: “Noi abbiamo buttato via diverse partite in casa sinora, stiamo cercando di consolidare la nostra posizione e non vogliamo per prima cosa ritrovarci vicini ai Playout, in cui ci sono squadre attualmente più in forma di noi“. Giulia Moroni, dopo la sfida con Geas, ha detto questo: “Dobbiamo ripartire dalle ultime due prestazioni, due sconfitte pesanti in cui però abbiamo visto anche cose buone, contro San Martino non possiamo permetterci altri passi falsi“.

La Parking Graf Crema, dal canto suo, con un impegno casalingo interno abbastanza complesso: arriva il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, tornato alla vittoria proprio contro le “Lupe” (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Raelin D’Alie dopo la partita con Brixia ha parlato così: “Vogliamo i Playoff, abbiamo iniziato a pensarci forse da quattro partite fa, a volte abbiamo anche forzato alcune cose come nella scorsa partita. Dobbiamo trovare la chimica giusta di squadra per ottenere questo traguardo“. Giulia Ciavarella dopo la vittoria di San Martino : “Gli ultimi impegni ravvicinati si sono fatti sentire, con San Martino abbiamo metabolizzato bene quanto successo tre giorni fa col Geas, e il pubblico è stato incredibile“.

Tra i vari match del turno, un antipasto di Coppa Italia: sfida tra la Virtus Segafredo Bologna e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Entrambe le squadre potrebbero non esser al completo, specie Campobasso deve monitorare Perry e Kacerik (già rientrata). Bologna con una vittoria s’insedierebbe al primo posto, sorpassando Schio. Francesca Pasa, in casa Virtus, ha parlato così di questo scontro dopo la vittoria con Ragusa: “Sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno e proviamo a restare in questa striscia senza passi falsi, facendo il meglio, in vista del momento clou della stagione“. Stefania Trimboli ha analizzato così l’impegno per Campobasso: “Siamo alla fine e dobbiamo dare tutto per trovare il miglior piazzamento in zona Playoff. Bologna è tosta, siamo pure fuori casa, ma proveremo a fare di tutto per trovare i due punti“.

Da non sottovalutare per la Passalacqua Ragusa la sfida alla Gesam Gas E Luce Lucca che sembra aver trovato un po’ di fiducia con la bella vittoria su Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) e ha aggiunto la belga Maxuella Lisowa-Mbaka. Lino Lardo, coach ibleo, dopo la sconfitta di Bologna si è espresso così: “Ora abbiamo tre partite, due in casa e una fuori, dove dobbiamo cercare di prendere più punti possibili per evitare Schio o Bologna. Vorremmo arrivare più in alto possibile, dobbiamo recuperare le energie e rivedere questa gara per migliorare dei dettagli“. Giulia Natali ottimista dopo le ultime uscite: “Ci stiamo mettendo grande intensità, siamo nel bello della stagione e tutte siamo spronate a fare il meglio, dobbiamo cercare di portare avanti la connessione che abbiamo trovato tra noi. Con Ragusa entriamo in campo con l’idea di poterla giocare, come tutte le partite, è una trasferta impegnativa ma saremmo lì per provare a portarla a casa“.

Nel programma di gare c’è un’Akronos Tech Moncalieri che vuole ritrovare brillantezza nella sfida all’Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Momento complesso per Moncalieri, Erica Reggiani analizza il rush finale per la formazione piemontese: “Peccato per questo girone di ritorno sinora, ma ancora possiamo salvarci direttamente, la matematica non ci condanna. Da poco possiamo allenarci al completo, dobbiamo ripartire dal lavoro durante la settimana per costruire la nostra salvezza“. Mariella Santucci, in sede di commento dopo l’impresa contro Schio che ha ridato linfa alla Reyer: “Contro Schio siamo ripartite dalla difesa che ci era mancata nella partita contro Bologna, dobbiamo ripartire dalla prestazione offerta nella partita contro il Famila“.

L’Allianz Geas, dopo la sofferta vittoria con Faenza, sfida la Bruschi San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), sicura ormai dei Playout. Maddalena Gaia Gorini, dopo la vittoria di Faenza, si è sbilanciata sul momento del suo Geas: “Stiamo lavorando molto sull’unione del gruppo e l’affrontare i momenti difficili, con Faenza si è visto“, soddisfazione per lei in vista dei Playoff. Dopo la partita con Campobasso il coach Bruschi Alberto Matassini ha visto buoni segnali, in vista delle uscite successive: “Abbiamo fatto una buona partita, è un altro passo avanti nel nostro percorso di crescita, nonostante le chiare difficoltà dentro l’area, con grande applicazione siamo stati dentro la partita per 35 minuti e nel momento di difficoltà più grande abbiamo reagito ancora per concludere positivamente la partita, sono questi i segnali che contano a questo punto della stagione“.

