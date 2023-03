A1 – La presentazione della ventitreesima giornata di campionato

Nemmeno il tempo di archiviare una ventiduesima giornata ricca di “shock”, che si passa al turno infrasettimanale: mercoledì e giovedì torna in campo la Techfind Serie A1.

Una settimana speciale perchè in occasione della Giornata Internazionale della Donna tutte le partite saranno in chiaro su LBF TV, un regalo per questa importante ricorrenza. Inoltre, su MS Channel verranno proposte le due gare principali della giornata.

Il posticipo sarà il derby veneto di giovedì tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio (giovedì, ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV). Venezia reduce da una settimana in chiaroscuro: Semifinali di EuroCup conquistate, ma anche netta batosta presa dalla Virtus davanti al folto pubblico del Taliercio. Le orogranata vogliono rimediare contro le Orange, che però non possono permettersi di sbagliare: una sconfitta potrebbe virtualmente significare secondo posto in classifica a fine regular season, in caso di risultati non propizi per le scledensi dalle partite di Bologna.

Il clou del mercoledì sera la sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Passalacqua Ragusa (mercoledì, ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV). Dopo aver praticamente asfaltato la Reyer in casa sua, la Virtus prova a ripetersi contro una tostissima Ragusa, che all’andata aveva giocato un tiro mancino alle emiliane. Ragusa che attende notizie dall’infermeria riguardo a Vitola, infortunata, mentre in casa bolognese le situazioni più in dubbio paiono rientrate.

Caldissima la lotta salvezza: la Bruschi San Giovanni Valdarno apre il turno contro La Molisana Magnolia Campobasso (mercoledì, ore 18, diretta in chiaro LBF TV). Dopo la maratona da due overtime con Moncalieri, la Bruschi in campo con una Campobasso che, in attesa del recupero di Perry (in dubbio anche Milapie per la sfida con le toscane), rimane in lotta per il sesto posto in classifica, che significherebbe primo turno Playoff di nuovo contro Venezia, dopo la sfida della scorsa stagione.

Praticamente ultime chiamate per RMB Brixia Basket che sfida la Parking Graf Crema nel derby lombardo (mercoledì, ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV). Brescia ha a disposizione tre partite, di cui una contro Bologna: sicuramente per la squadra di Zanardi diventa fondamentale vincere a Crema, per poi sperare di fare bottino anche a Lucca e dipendere dai risultati delle toscane nelle prossime gare. Dal canto suo però Crema deve provare a vincere per staccare il biglietto Playoff, tornato in mano di San Martino dopo i match del weekend.

Attenzione anche per la Gesam Gas E Luce Lucca, che può rimanere invischiata: le toscane ospitano l’Akronos Tech Moncalieri (mercoledì, ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV). Una vittoria metterebbe Lucca al riparo da potenziali brutte sorprese, ma di contro c’è una Moncalieri che può esser avversario ostico, con tra l’altro qualche ex nelle sue fila (Reggiani, Landi).

Prova a rialzarsi il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, contro un Fila San Martino di Lupari a caccia di punti Playoff (mercoledì, ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV). Settimana complicata per Sassari che forse per la prima volta in stagione mostra un po’ di appannamento: ha rischiato la sconfitta a Lucca, e ne ha rimediata una molto pesante in casa del Geas. Il quarto posto pare al sicuro, il contrario non si può dire invece di San Martino sempre perseguitata dallo spettro Crema, lontana solo due punti.

Dopo la buona prestazione di Ragusa, l’E-Work Faenza attende una Allianz Geas in formissima (mercoledì, ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV). Per le romagnole test davvero complesso, Geas pare ormai quasi sicura del quinto posto ma ha ancora bisogno di qualche vittoria per tenere lontane le inseguitrici: la squadra di Zanotti, dopo il +34 contro Sassari, è pronta a misurarsi in una trasferta decisamente complessa contro una squadra che vuole punti per scappare dalla zona Playout.

