A1 – La presentazione di gara due playout tra Sanga Milano e Battipaglia

Mercoledì sera alle ore 20 andrà in scena Gara 2 del secondo turno playout tra Repower Sanga Milano (mercoledì, ore 20, diretta LBF TV). Vista la sconfitta in Gara 1 di domenica sera, per la formazione milanese si tratta di una gara da dentro-fuori, e il Sanga spera di riuscire a sfruttare il sostegno del suo pubblico per allungare la sua stagione. Per farlo, dovrà però cercare di limitare una O.ME.P.S. Battipaglia che, per larghi tratti di Gara 1, è risultata in gran forma. La formazione campana ha infatti trovato tante soluzioni in attacco e ha condotto il match dall’inizio alla fine, senza disunirsi quando, a metà del primo quarto, ha visto sedersi la sua stella Ciera Johnson con tre falli. Battipaglia ha incrementato il suo vantaggio quarto dopo quarto e non ha mai permesso al Sanga di riavvicinarsi concretamente. La vittoria di Battipaglia è stata figlia soprattutto della sua fisicità con 59 rimbalzi catturati a 37 e ben 42 punti in area, ma la squadra campana ha giocato una buona partita anche in difesa, limitando bene le bocche di fuoco delle avversarie: Urbaniak è stata tenuta a 11 punti con 4/10 dal campo, Turmel a 9 con 3/8. Per provare a portare a casa la vittoria, per il Sanga sarà fondamentale riuscire a trovare delle alternative a Urbaniak e Toffali, che sono state le uniche due giocatrici in doppia cifra del primo match della serie. Battipaglia punta invece all’upset, anche se in questa stagione non è mai riuscita a portare a casa la vittoria quando ha giocato in trasferta.

AREA COMUNICAZIONE LBF