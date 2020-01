A1 – La preview della diciasettesima giornata

Turno di Serie A1 interamente al sabato, l’ultimo prima della sosta che lascerà spazio agli impegni internazionali delle rappresentative impegnate nelle qualificazioni preolimpiche.

Apre la giornata la sfida del Paladozza tra la Virtus Segafredo Bologna e la Use Scotti Rosa Empoli (diretta esclusiva LBF TV): la formazione virtussina, due vittorie interne nelle ultime uscite sul parquet di casa, a caccia di due punti contro la formazione empolese che al netto delle assenze ormai di lunga data (Ramò e Madonna in primis) ha ben figurato contro Venezia e ha vinto un match decisivo a Battipaglia due settimane fa.

Nel pomeriggio di sabato, l’Allianz Geas Sesto San Giovanni ospita la Passalacqua Ragusa (diretta esclusiva LBF TV): all’andata la formazione di coach Recupido dominò il match, ma al PalaNat le rossonere hanno prima fatto tremare Schio, poi hanno vinto con Venezia dimostrando di poter mettere in difficoltà anche le “big”. Ex dell’incontro la lunga delle iblee Nicolodi.

Dopo la vittoria pesantissima di Torino, la Sicily By Car Palermo Basket ospita il Fila San Martino di Lupari (diretta esclusiva LBF TV): da valutare per le siciliane la forma di Cooper uscita acciaccata dal match di lunedì, San Martino invece col recupero di Pasa e soprattutto l’innesto di Gwathmey (20 punti già all’esordio) ha notevolmente allungato le sue rotazioni e viene da tre successi di fila.

Il Famila Wuber Schio, reduce da due sconfitte in settimana (Ragusa e il match interno col Fenerbahce), torna al PalaRomare per ospitare una Gesam Gas E Luce Lucca in costante emergenza (diretta esclusiva LBF TV). Pur con l’innesto di Gregori, toscane ancora parecchio acciaccate e con una rotazione esterna accorciata dall’infortunio di Orsili: per il Famila strascico della sfida del PalaMinardi la squalifica di coach Pierre Vincent.

L’Umana Reyer Venezia, che invece in settimana in Eurolega ha vinto contro Braine, inizia il mese di febbraio col match contro la Della Fiore Broni (diretta esclusiva LBF TV). Partita particolare in casa lombarda per Togliani e la recentemente rientrata Castello, cresciute per diversi anni con le giovanili della formazione veneziana. Sfida anticipata alle ore 19 per agevolare le operazioni di messa a punto del Taliercio in occasione del “Bomba Day”.

Ultima in classifica, l’O.ME.P.S. Givova Battipaglia con un match da vincere dentro casa contro la Pallacanestro Vigarano (diretta esclusiva LBF TV). La formazione di Castaldi viene da un ottimo successo in casa contro la Virtus Bologna nel derby emiliano, ma non vince fuori casa dal 24 novembre: ben cinque turni di fila con sconfitta. Per Battipaglia invece serie da tre ko consecutivi.

Chiude il turno uno scontro salvezza, quello tra “Pantere”, Limonta Sport Costa Masnaga contro Iren Fixi Torino (diretta esclusiva LBF TV): entrambe reduci da due amare sconfitte, le due sono appaiate a quota otto punti. Costa ha recuperato Rulli nel match contro Lucca, ma è capitolata nella seconda metà di gioco; più complessa la situazione di Torino che pur avendo reintegrato Del Pero e Stejskalova presenta un’acciaccata Barberis e ha ancora Salvini indisponibile. Grande ritorno da ex proprio per la guardia delle torinesi Del Pero, lunga militanza con la squadra masnaghese per lei.

Area Comunicazione LBF