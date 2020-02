A1 – La preview della diciottesima giornata

Dopo la sosta riprende la Serie A1, che riserva un turno infrasettimanale per la diciottesima giornata di campionato, divisa tra mercoledì e giovedì.

Apre la giornata la sfida tutta siciliana di mercoledì tra Passalacqua Ragusa e Sicily By Car Palermo Basket (diretta esclusiva LBF TV). Le iblee, reduci dalla sconfitta col Geas, valutano la situazione di Ibekwe: nelle qualificazioni Preolimpiche l’ala è rientrata con la maglia della Nigeria, ieri il rientro a Ragusa gli esami per valutare le sue condizioni, salgono le possibilità del suo impiego. Per Palermo da monitorare la situazione di Cooper, contro San Martino non al meglio per un problema alla caviglia, e Cupido, infortunata alla schiena nel corso del match con le venete.

La Virtus Segafredo Bologna ospita l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (diretta esclusiva LBF TV): partita dal pronostico molto incerto, perché Bologna dentro casa ha recentemente mostrato gran solidità (tre vittorie di fila), mentre quattro delle sette sconfitte del Geas in stagione sono arrivate fuori casa. In casa Virtus, recuperata Cabrini, da valutare D’Alie che durante la sosta ha saltato l’appuntamento del 3X3 per infortunio.

Spostandoci al giovedì, la partita di cartello del turno è sicuramente quella tra Fila San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia (diretta esclusiva LBF TV). Per San Martino atteso il rientro di Filippi, tenuta a riposo nella trasferta vincente di Palermo: sarà chiamata a un super lavoro Gwathmey, appena rientrata dallo storico Preolimpico disputato con Portorico (prima qualificazione di sempre ai Giochi). In casa Reyer sosta impegnativa anche per Bestagno e Carangelo, impegnate con la nazionale 3X3.

Molto intrigante la partita del PalaBrera tra Della Fiore Broni e Limonta Sport Costa Masnaga (diretta esclusiva LBF TV): all’andata la formazione di Seletti sorprese una Broni priva della sua lunga Tikvic, per la prima vittoria in A1 delle masnaghesi. La società biancoverde, dopo qualche scossone in settimana, attende notizie dall’infermeria per Premasunac; in casa Costa primo impegno di un tour de force che prevede, per diverse giovani delle “Pantere”, anche l’appuntamento in Next Gen Cup da venerdì.

Per la Gesam Gas E Luce Lucca arriva l’O.ME.P.S. Givova Battipaglia (diretta esclusiva LBF TV): situazione di classifica ben definita per entrambe, con le toscane, pur colpite da tanti infortuni impegnate a difendere il quinto posto dalla risalita del Geas; Battipaglia invece vuole recuperare terreno per scongiurare l’ultima posizione, che significherebbe retrocessione diretta al termine della stagione regolare. Per aiutare nella corsa alla salvezza, la società ha firmato in settimana la guardia battipagliese di nascita Potolicchio da Stabia (Serie B).

L’Use Scotti Rosa Empoli ospita l’Iren Fixi Torino (diretta esclusiva LBF TV): due squadre reduci da un momento non brillante, soprattutto per gli infortuni che hanno parecchio accorciato l’organico di entrambe. Di positivo, nelle ultime settimane, per Empoli il buon rendimento di giovani come Ruffini, mentre le piemontesi stanno trovando sempre più impatto dal nuovo arrivo Walker: servirà di più a entrambe, tuttavia, per tenere il passo in classifica.

Vigarano ospita il Famila Wuber Schio (diretta esclusiva LBF TV), che ha in organico diverse giocatrici reduci dagli impegni internazionali: Gruda e Rodriguez con Francia e Spagna, Andrè impegnata con l’Italia 3X3. In casa emiliana anche Bocchetti impegnata nel 3X3: match contro le campionesse d’Italia in carica complesso per la formazione di Castaldi, in cerca di punti per rimanere dentro la zona Playoff e scongiurare la rimonta delle compagini dalla parte bassa della graduatoria.

Area Comunicazione LBF