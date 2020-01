A1 – La preview della quindicesima giornata

Dopo aver definito il tabellone della Coppa Italia, la Serie A1 si appresta a vivere la seconda giornata di ritorno.

Il posticipo è il match tra Gesam Gas E Luce Lucca e Della Fiore Broni tra due formazioni in cerca di rilancio (diretta Mediasport Channel e LBF TV): toscane che, complice una flessione fisica e soprattutto gli infortuni, vengono da tre sconfitte di fila. Broni, dopo essersi rimessa in carreggiata a fine 2019, ha iniziato il nuovo anno con due sconfitte con Ragusa e Bologna: il 2020 ha portato con sé la buona notizia del rientro della lunga Castello, è rimasta tra le indisponibili invece la croata Premasunac.

Dopo aver conquistato il primo posto nel recupero di mercoledì, la Passalacqua Ragusa va al PalaDozza alle ore 15 di domenica per la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna (diretta esclusiva LBF TV): galvanizzata dal terzo successo stagionale, la squadra di coach Liberalotto cerca di ripetersi contro la formazione iblea. Già all’andata Bologna giocò un ottimo match al PalaMinardi, rimanendo in partita sino alla fine: da lì tanto è cambiato per entrambe le squadre, da vedere se il copione rimarrà lo stesso.

Impegno interno per il Famila Wuber Schio che ospita al PalaRomare l’Iren Fixi Torino (diretta esclusiva LBF TV): la formazione piemontese sta lavorando al rientro delle infortunate Del Pero e Stejskalova per ridare profondità al roster a disposizione di coach Riga, che si ritrova in lista indisponibili anche Salvini e Buffa: di queste quattro, possibile solo il rientro della guardia ex Costa Masnaga. Da valutare invece per le scledensi la solita scelta sulle rotazioni delle straniere, con Rodriguez (18 punti) parsa già “sul pezzo” nella vittoria esterna di Empoli.

Per l’Umana Reyer Venezia, dopo la trasferta lunghissima di Ekaterinburg conclusa con una sconfitta, sfida contro le siciliane della Sicily By Car Palermo (diretta esclusiva LBF TV). Cresciuta molto nelle ultime settimane, la squadra di Coppa punta a insidiare le venete sfruttando il doppio impegno della squadra di Ticchi di questa settimana. Interessante iniziativa per il sociale della Reyer, in collaborazione la “Casa dell’Ospitalità”: la società organizza per il match una raccolta di coperte e sacchi a pelo donati dai tifosi sugli spalti che vorranno contribuire a scaldare l’inverno delle persone senza dimora.

Dopo il ritorno alla vittoria in quel di Palermo, sfida interna per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni: al PalaNat arriva la Pall. Vigarano (diretta esclusiva LBF TV). Sfida nella sfida quella tra i pilastri dell’Under 18 d’oro degli scorsi Europei: Panzera contro Natali, Gilli e Nativi. Ma oltre a una vetrina di alcune delle migliori giovani del nostro basket, il match si configura come un importante scontro tra un Geas che vuole consolidare la sua posizione (e perché no puntare più in alto) e una Vigarano che vuole restare stabilmente in zona Playoff.

La Limonta Sport Costa Masnaga ospita il Fila San Martino di Lupari (diretta esclusiva LBF TV): altra partita contro una formazione in zona Playout per la squadra di coach Abignente, altro incontro con una squadra molto carica emotivamente dopo la bella vittoria contro Vigarano e nonostante lo stop infrasettimanale con Ragusa. Dopo aver rischiato contro Battipaglia, le “Lupe” chiamate a un altro esame tosto.

La O.ME.P.S. Givova Battipaglia attende al PalaZauli l’Use Scotti Rosa Empoli (diretta esclusiva LBF TV): definitivamente rientrata in corsa per la salvezza, la formazione di Orlando va all’assalto delle empolesi, che devono fare i conti con le numerose assenze delle ultime settimane, quelle già note di Ramò e Madonna, più Manetti e Mathias in precarie condizioni fisiche. Gara dell’ex per Stefania Trimboli che sfida il suo passato battipagliese, quattro stagioni in carriera per lei con la formazone campana.

Area Comunicazione LBF