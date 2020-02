A1 – La preview della ventesima giornata

Ventesima giornata decisamente importante per la Serie A1, dopo gli scossoni che ha riservato la classifica negli ultimi due turni disputati la settimana scorsa.

Il posticipo sarà lo scontro in zona playoff tra Use Scotti Rosa Empoli e Della Fiore Broni (diretta MS Channel e LBF TV): partita decisiva all’interno della lotta che mette in palio due posti Playoff. All’andata vinse Empoli 71-80, punteggio sicuramente da tenere d’occhio in vista di possibili arrivi pari a fine campionato.

In testa alla classifica, il Famila Wuber Schio con un turno casalingo contro la Sicily By Car Palermo Basket (diretta esclusiva LBF TV). All’andata netto +21 per le scledensi, Palermo in crescita nelle ultime settimane e sospesa tra i Playout e la possibilità di una salvezza diretta.

Altro esame fuoricasa per Ragusa, la squadra iblea fa visita a quella Vigarano (diretta esclusiva LBF TV) che, nel match d’andata, è riuscita a infliggere la prima sconfitta stagionale alla formazione siciliana, 71-76. Ex dell’incontro l’ala della squadra di Castaldi Miccoli.

Molto interessante il match del PalaDozza tra Virtus Segafredo Bologna e Fila San Martino di Lupari (diretta esclusiva LBF TV): le virtussine hanno mostrato che dentro casa possono impensierire diverse formazioni, San Martino dal canto suo ha disputato un discreto mese di febbraio. Per entrambe dubbi in formazione: D’Alie e Micovic in infermeria per le emiliane, venete col dubbio Gwathmey, problema muscolare.

Torna il derby lombardo, stavolta tocca ad Allianz Geas Sesto San Giovanni e Limonta Sport Costa Masnaga (diretta esclusiva LBF TV). Partita che rievoca diverse battaglie per il vertice in Serie A2, con le sestesi che dopo aver conquistato il quinto posto non vogliono commettere passi falsi: la squadra di Zanotti per ora in forma perfetta, è 3-0 nel mese di febbraio.

Con Jakubcova in infermeria per trauma cranico, la Gesam Gas&Luce Lucca ospita l’Iren Fixi Torino (diretta esclusiva LBF TV): piemontesi rivitalizzate dal successo interno con Broni al supplementare che ha un po’ smosso la classifica. Per le toscane, oltre alla straniera, out le lungodegenti Orsili e Pastrello; in casa Torino Salvini e Petrova tra le più recenti indisponibili, la giocatrice di origini bulgare potrebbe però rientrare per il match.

