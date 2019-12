A1 – La preview dell’undicesima giornata

Ultima giornata prima delle festività natalizie per la Serie A1, alle prese con l’undicesimo turno nel weekend.

Nel posticipo in onda su Mediasport Channel (disponibile anche su LBF TV), sfida tra la Della Fiore Broni e la Sicily By Car Palermo Basket, una partita che rappresenta un assoluto inedito. Broni torna al PalaBrera dopo una settimana da montagne russe: sconfitta con Vigarano, vittoria a San Martino di Lupari. Da valutare le condizioni di Spreafico, problemi al gomito destro, e Premasunac, uscita dal match del PalaLupe per un problema muscolare.

Partita interessante a Empoli dove la squadra di casa dell’Use Scotti Rosa ospita la Passalacqua Ragusa (diretta esclusiva LBF TV). Iblee che, dopo la vittoria di San Martino di Lupari e quella in casa con Torino, sembrano aver ripreso ritmo nonostante le defezioni (Ibekwe, Kacerik) e inserendo bene nel meccanismo il nuovo arrivo Tagliamento. Empoli sicuramente senza Madonna, da valutare l’altra indisponibile Manetti, febbricitante per il match della scorsa settimana con Costa.

Impegno interno per il Famila Wuber Schio che ospita una Limonta Sport Costa Masnaga in grande stato di fiducia (diretta esclusiva LBF TV). Le scledensi, reduci dalla trasferta vittoriosa in Polonia per il match di Eurolega, dopo il successo in rimonta contro il Geas dovranno rispondere presente anche in campionato nella sfida con un’altra squadra lombarda, che viene da una brillante affermazione contro Empoli.

L’Umana Reyer Venezia, che in Eurolega è tornata alla sconfitta in quel di Bourges, dopo la preziosa vittoria in campionato a Lucca torna al Taliercio per ospitare Vigarano (diretta esclusiva LBF TV). La squadra di Castaldi pronta ad accogliere nel suo organico la USA Kinard, proveniente da Torino: nel frattempo, la scorsa settimana, ha anche trovato i due punti con Broni ponendosi come candidata principale all’ottavo posto.

Il Fila San Martino di Lupari va in trasferta per sfidare l’Iren Fixi Torino (diretta esclusiva LBF TV), che dopo la vittoria di Battipaglia ha ceduto a Ragusa nel match infrasettimanale. Le “Lupe”, che hanno ritrovato Sandri nelle ultime uscite di campionato (ma è out, nel frattempo, Pasa per frattura del setto nasale), chiamate alla vittoria per tenere il passo sul resto del campionato, specie dopo la sconfitta con Broni che ha un po’ compromesso il loro percorso. D’altro canto, Torino ha annunciato l’arrivo della nuova americana, che sostituirà nello slot “a stelle e strisce” Kinard:la lunga Jade Walker.

Scontro fondamentale per l’O.ME.P.S. Givova Battipaglia che ospita l’Allianz Geas Sesto San Giovanni per provare a scrollarsi da quota zero in classifica, dopo il ko nel rush finale contro Torino (diretta esclusiva LBF TV). Geas reduce da un’ottima prova in casa contro Schio. Diversi incroci importanti a livello di ex: in casa campana Galbiati, protagonista della promozione in A1 del Geas nel 2018; per il Geas Brooque Williams e Costanza Verona, salvezza con Battipaglia nel 2017 per loro.

Seconda partita in casa di fila per la Gesam Gas E Luce Lucca, contro la Virtus Segafredo Bologna uscita dal tunnel di sconfitte consecutive, arrivato a sette prima della vittoria conquistata contro Palermo (diretta esclusiva LBF TV). Al PalaTagliate sfida importante per Lucca per mantenere il quarto posto, per Bologna per agganciare il gruppo a quota sei nella graduatoria, in corsa per uscire dalla zona Playout. In casa Lucca operata in settimana Pastrello, dopo l’infortunio al crociato: stagione finita per lei.

Area Comunicazione LBF