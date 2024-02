A1 – La Reyer esce alla distanza e regola Faenza

By

UMANA REYER – E-WORK FAENZA: 91-78

Parziali: 20-19; 38-44; 68-61

Umana Reyer: Berkani 18, Gorini, Villa 8, Nicolodi 5, Pan 9, Meldere ne, Makurat 7, Cubaj 3, Fassina 11, Shepard 14, Kuier 16, Franchini ne All.Mazzon

E-Work Faenza: Franceschelli 2, Edokpaigbe, Niemojewska, Cvijanovic 15, Tagliamento 24, Peresson 4, Spinelli 9, Grande, Dixon 23, Brossmann 1 All.Seletti

L’Umana Reyer mantiene l’imbattibilità casalinga nella fortezza del Taliercio vincendo 91-78 contro un’E-Work Faenza mai doma nella quinta giornata di ritorno del campionato Techfind di serie A1 consolidand così il primato in classifica. Costrette a rincorrere nel primo tempo, le orogranata spaccano in due la gara giocando un grande terzo quarto (30-17 il parziale) controllando poi il ritmo partita fino alla sirena finale.

Per le orogranata rimane ai box Caterina Logoh, tenuta a riposo precauzionale per un problema al piede.

Lo starting five veneziano è composto da Berkani, Pan, Makurat, Cubaj e Shepard.

Pronti via, è Berkani la prima a muovere la retina con una tripla da lontano. Faenza trova in Dixon la principale arma offensiva che guida le sue nel parziale di 10-0. Le orogranata faticano a segnare, Shepard termina il digiuno Reyer dalla lunetta, ma le ospiti allungano sul 5-14 con Tagliamento e Cvijanovic. Da qui, le reyerine, con un parziale di 11-2 (Berkani-Kuier-Shepard) tornano a contatto trovando la parità a quota 16. Il finale di quarto è equilibrato e termina con il punteggio 20-19 a favore delle padrone di casa.

Villa e Makurat vanno subito a segno ad inizio seconda frazione per il +5 (24-19). La squadra di coach Seletti, alza la pressione difensiva, trovando un break di 7-0 che gli permette di rimettere la testa avanti nel match (24-26) allungando poi fino al 26-34 del 16′. Il momento di difficoltà continua, l’Umana spende presto il quarto fallo del bonus e Faenza ne approfitta per toccare la doppia cifra di vantaggio sul 28-38. Berkani e compagne, ritrovano la fluidità in attacco, ma sono costrette ad inseguire 38-44 al termine del primo tempo.

Al rientro dall’intervallo lungo, l’Umana gioca con un’altra energia: Kuier con cinque punti in fila conditi da una stoppata e Berkani danno il vantaggio Reyer (45-44). Tagliamento muove il punteggio con un catch and shoot da tre, il ritmo della partita si alza notevolmente con un continuo botta e risposta tra le due formazioni. Berkani è scatenata e viene supportata dalla capitana Pan, le ospiti abbassano notevolmente le proprie percentuali al tiro permettendo alle leonesse di toccare il +9 con un grande gioco corale (63-54). Spinelli prova a scuotere la squadra trovando una tripla, ma la neo entrata Nicolodi mette a segno cinque punti consecutivi con il quarto che termina 68-61 a favore delle padrone di casa.

E’ grande battaglia sul parquet nella quarta frazione, Fassina e Kuier tengono la squadra a distanza di sicurezza, ma le faentine non mollano un centimetro. La bomba di Pan vale il +13 orogranata (79-67), le biancoblu provano la difesa a zona, ma l’inerzia è in mano alle orogranata che controllano il ritmo della gara fino alla sirena finale. E’ l’Umana Reyer a vincere 91-78

Il prossimo impegno dell’Umana sarà sempre al Taliercio, giovedì 29 febbraio alle ore 19.30 contro TTT Riga per la partita di ritorno dei quarti di finale di Eurocup Women.

reyer.it