A1 – La Reyer Venezia passa a Sesto e batte il Geas

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI – UMANA REYER: 57-63

Parziale: 14-22; 24-33; 38-54

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Moore 10, Conti 17, Arturi, Bestagno, Tava, Trucco 2, Panzera 14, Ramon ne, De Lise ne, Ostoni ne, Gwathmey 14, Minori ne All.Zanotti

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani, Gorini 9, Villa 18, Nicolodi, Pan 10, Meldere ne, Makurat 2, Cubaj, Fassina 9, Shepard 13, Kuier 2 All.Mazzon

E sono 13! L’Umana Reyer vince 57-63 contro l’ Allianz Geas Sesto San Giovanni al termine di una gara dal finale thriller e centra la tredicesima vittoria consecutiva rimanendo in testa alla classifica. Le orogranata si prendono l’inerzia del match con ampie rotazioni toccando anche il +17 nel terzo quarto e resistono al tentativo di rimonta delle lombarde portando a casa una vittoria preziosa. Top scorer della gara Matilde Villa a quota 18 punti, in doppia cifra anche Shepard (13) e la capitana Pan (10) a segno sul finale con la tripla decisiva.

Geas arriva alla sfida priva di Begic e dell’ex Caterina Dotto, mentre l’Umana può contare sul roster completo.

Coach Mazzon cambia il quintetto: sono Gorini, Fassina, Makurat, Nicolodi e Shepard ad iniziare il match.

E’ subito la ex Gorini a sbloccare la gara, poi sono Fassina e Shepard a segnare, ma Geas risponde colpo su colpo: 8-9 dopo tre minuti di gioco. Le lombarde vanno presto in bonus, Kuier firma il +5 ma Gwathmey non ci sta e riporta sotto le sue 14-15 con quattro punti personali consecutivi. Sul finale del quarto, l’Umana trova un mini break di 7-0 chiudendo avanti 14-22 dopo dieci minuti di gioco.

Ancora Gwathmey ad inizio seconda frazione prova a ridurre il gap (18-22). Le orogranata faticano a segnare (saranno solamente 4 i punti segnati in cinque minuti) e trovano il primo canestro a 7’56 con Shepard. Le rossonere provano ad avvicinarsi, ma le percentuali basse al tiro non premiano le azioni costruite. Coach Zanotti prende tecnico per proteste e Villa capitalizza il libero che vale il 22-29. Ancora la play orogranata a firmare il +9, poi botta e risposta Gwathmey-Shepard in chiusura del secondo tempo, 24-33.

Nel terzo quarto la squadra di coach Mazzon cambia marcia. Gorini è la principale arma offensiva e segna 7 punti in fila per il 29-42. A Bestagno viene fischiato antisportivo per un fallo su Villa che produce 5 punti all’attacco orogranata. Fassina a segno dalla lunga distanza ed è poi ancora Villa per il massimo vantaggio della gara, +17 (33-50). La capitana Pan sale in cattedra negli ultimi possessi e il quarto termina 38-54.

Negli ultimi dieci minuti di gioco succede di tutto. L’Umana ha un blackout e subisce un parziale di 12-0 firmato Gwathmey, Moore e Conti (50-54). Villa dà respiro alle sue riuscendo a segnare il primo canestro targato Reyer della frazione a 3’31” dal termine e segnando poi due su due ai liberi. Poi è Panzera con 7 punti consecutivi a riportare sotto di uno Sesto (57-58). A 21 secondi rimasti sul tabellone la capitana Pan segna una tripla importantissima per il 57-61. Geas sbaglia ed è costretta a fare fallo sistematico, Villa fa due su due chiudendo definitivamente la gara: 57-63 il risultato finale.

reyer.it