A1 – La Reyer Venezia travolge Brixia Basket

RMB BRIXIA BASKET-UMANA REYER: 49-87

Parziali: 13-17; 24-47; 32-77

RMB Brixia Basket: Bordiga 2, Landi 2, Zanardi 2, Tomasoni 2, Pinardi 1, Louka 9, Scalvini 2, Rainis, Boothe 6, Garrick 15, Skoric 4, Tassinari 4 All.Cesaro

Umana Reyer: Logoh, Berkani 3, Gorini 1, Villa 7, Nicolodi 6, Pan 10, Meldere 5, Makurat 22, Cubaj 12, Fassina 5, Kuier 16 All.Mazzon

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’Umana Reyer che vince 87-49 in trasferta contro RMB Brixia Basket. Dopo un primo quarto all’insegna dell’equilibrio, le orogranata cambiano marcia e dominano la gara segnando 60 punti nelle frazioni centrali. Ottima prova per Anna Makurat con 22 punti segnati (4 su 5 da tre), 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palloni recuperati. Doppia cifra anche per Kuier all’esordio stagionale (16 punti con 7 su 10 al tiro e 5 rimbalzi), Cubaj (12 punti e 6 rimbalzi) e Pan (10 punti).

Tornano Kuier e Fassina, mentre Shepard resta ancora ai box in attesa del recupero per l’infortunio alla caviglia.

Mazzon ripropone il quintetto dell’ultima gara composto da Villa, Berkani, Makurat, Nicolodi e Cubaj.

Le due squadre iniziano la gara un po’a rilento trovando basse percentuali al tiro: Villa, Makurat e Cubaj segnano i primi sette punti orogranata, Brescia punisce la Reyer che però riesce ad allungare sul 7-12. Kuier fa il suo esordio stagionale sul parquet, l’Umana chiude avanti 13-17 il primo quarto.

Grande impatto nel secondo quarto per la squadra di coach Mazzon che trova il vantaggio in doppia cifra grazie ad un parziale di 15-2 cominciato con i cinque punti consecutivi di Kuier (15-32). La Reyer inizia a viaggiare ad un altro ritmo: la seconda frazione di gioco termina 24-47.

Al rientro dagli spogliatoi la storia non cambia, le orogranata tengono in mano le redini della gara gestendo il vantaggio maturato con ampie rotazioni, 32-77 al 30′.

Il quarto parziale serve solo per le statistiche. L’Umana Reyer vince 87-49 al Palaleonessa di Brescia.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà la trasferta ungherese contro NKA Universitas Peac mercoledì 18 ottobre alle ore 18 per la seconda partita del girone J di Eurocup Women.

