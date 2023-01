A1 – La solita Shepard protagonista, Venezia supera Crema

By

UMANA REYER-PARKING GRAF CREMA: 83-62

Parziali: 17-16; 37-26; 57-43

Umana Reyer: Villa 12, Delaere 2, Pan 3, Madera 12, Yasuma 5, Fassina 10, Carraro ne, Santucci ne, Shepard 22, Kuier 15, Nicolodi 2, Franchini ne All.Mazzon

Parking Graf Crema: D’Alie 6, Melchiori 8, Nori, Conte 12, Kaba 16, Capoferri ne, Caccialanza, Rizzi, Dickey 12, Meresz 8 All.Piazza

L’Umana Reyer vince 83-62 contro la Parking Graf Crema nella diciottesima giornata di campionato spinta da oltre mille cuore reyerini. Grande prova di squadra da parte delle nostre ragazze: ben 29 assist distribuiti, tutte le ragazze entrate in campo a referto e 5 giocatrici in doppia cifra. Shepard top scorer del match e vicinissima alla tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Per l’Umana Reyer fuori Cubaj e Meldere con Santucci in panchina per onor di firma.

Regna l’equilibrio nei primi dieci minuti di gioco. Crema si dimostra fin da subito aggressiva ma l’Umana corre in campo aperto e trova facili canestri in contropiede. Shepard guida l’attacco orogranata, 17-16 a fine primo quarto.

L’Umana Reyer cambia marcia nel corso del secondo periodo alzando l’intensità difensiva e toccando anche il +13. Le padrone di casa conducono la gara con Villa (8 punti) e Shepard (12 punti e 5 assist) protagoniste chiudendo sopra di nove lunghezze dopo 20′, 37-26.

Al ritorno dall’intervallo lungo le orogranata continuano a spingere e allungano ulteriormente arrivando al +18. Al termine della terza frazione di gioco l’Umana è avanti 57-43.

Nell’ultimo quarto Pan e compagne mettono definitivamente in ghiaccio la partita dando spettacolo al Taliercio. La partita finisce 83-62.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà mercoledì 1 febbraio alle ore 19.30 al Taliercio per il ritorno del Round of 16 di Eurocup Women contro l’Elitzur Holon. Le nostre ragazze cercheranno di ribaltare il -15 dell’andata, vi aspettiamo a palazzo per sostenere le nostre leonesse!

