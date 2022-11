A1 – La Virtus Bologna espugna Faenza

E-Work Faenza vs Virtus Segafredo Bologna 69 79

(1q 21 – 28; 2q 31 – 41; 3q 52 – 65)

E- Work Faenza: Franceschelli, Kunaiyi-Akpanah 12, Moroni 16, Cupido 7, Policari 1, Georgieva, Hinriksdottir 6, Baldi 2, Niedzwiedzka 6, Egwo, Davis 19

All: Ballardini

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 2, Rupert 19, Barberis, Dojkic 8, Andrè 4, Zandalasini 24, Orsili, Parker 17, Laksa 5, Cinili n.e

All: Ticchi

Partita in trasferta per la Virtus Segafredo, ospite della E-Work in occasione della ottava giornata di campionato LBF. Avviso sicuramente positivo quello delle V nere che trovano subito il canestro con una tripla di Rupert, ma subiscono l’immediato rientro di Faenza che si porta avanti per poi subire il controsorpasso con azioni in ripartenza. Due azioni personali di Zandalasini portano al primo piccolo break della partita a cui si unisce anche Rupert con altrettante soluzioni: Faenza infatti fatica a reggere l’urto di Parker e Rupert sotto canestro, concedendo tantissimo a rimbalzo, specialmente offensivo. Il primo parziale si chiude 21-28 in favore delle V nere. Il secondo quarto si apre con una conclusione da lontano di Zandalasini che trova il fondo della retina ma si registra più intraprendenza da parte delle padrone di casa che in difesa concedono meno il centro dell’area, ma l’attacco è spesso inconcludente e poco preciso. L’andamento generale del quarto è quello di un parziale brutto da vedere con diversi errori e falli da entrambe le parti che tengono il punteggio basso come testimonia il 6-7 con solo 4 minuti sul cronometro. Dopo diversi minuti con le polveri bagnate, la Segafredo si sblocca grazie alla tripla di Rupert che segna cosi il suo quindicesimo punto del match: si va dunque all’intervallo lungo sul 31-41 in favore della Virtus.

Piglio migliore è quello con il quale la Segafredo inizia il terzo parziale che con un break di 0-7 costringe Faenza a chiamare un time out per riordinare una difesa a zona che fatica sui rapidi ribaltamenti di fronte. Il time-out funziona perchè la Faenza che rientra in campo è capace di fare male alle V nere tanto da assorbire il distacco con un parziale di 8-0 per tornare a -9. La Virtus decide quindi di affidarsi ad un Parker formato MVP che trascina le compagne con 7 punti consecutivi mettendo in mostra tutte le sue qualità. Faenza resta quanto più possibile a contatto, ma le due triple consecutive di Zandalasini chiudono il terzo parziale sul 52-65. Si apre cosi l’ultima frazione con la Virtus chiamata ad ampliare il risultato per chiudere definitivamente la gara e mettere in ghiaccio il risultato. Con un buon break di 0-9, la Virtus si porta velocemente sul 52-73 grazie ad una difesa che interrompe tante linee di passaggio di Faenza in fase d’attacco, con la E-Work carente dal punto di vista realizzativo. Nella seconda metà del quarto, le percentuali realizzative di Faenza crescono e le romagnole hanno il merito di recuperare qualche punto tornando a -14 , riducendo ulteriormente nel finale per il definitivo 69-79.

virtus.it