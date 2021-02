A1 – La Virtus Bologna ospita Campobasso nell’anticipo, domenica Ragusa-Geas in chiaro su MS Channel

La ventunesima giornata della Techfind Serie A1, l’ultima prima delle Techfind Final Eight di Coppa Italia di Bologna, presenta diverse sfide di richiamo per la classifica.

Nell’anticipo del sabato la Virtus Segafredo Bologna ospita La Molisana Magnolia Campobasso alla Segafredo Arena (sabato, ore 15, diretta esclusiva LBF TV). Due momenti inversi con Bologna che è reduce dalla sconfitta di misura a Empoli (in cui ha però ritrovato D’Alie) e da quella con Schio in cui emerso qualche campanello d’allarme specie per il rendimento offensivo, 54 e 60 punti nelle ultime due uscite. Campobasso ha recentemente vinto due delle ultime tre, e nella terza uscita contro Schio è andata vicinissima al successo: morale a mille in casa molisana.

La domenica prevede un programma fittissimo da ben sei partite: il clou è sicuramente la sfida del PalaMinardi tra Passalacqua Ragusa e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta in chiaro MS Channel e LBF TV). Nella sfida del PalaNat di poco più di un mese fa il Geas ha giocato un brutto scherzo a Ragusa, vincendo 76-75: rispetto a quel match c’è una Dotto in più per le sestesi, mentre le iblee dovranno fare sicuramente a meno di Tagliamento dopo il grave infortunio rimediato nel match contro San Martino.

Dopo la prima sconfitta in campionato di domenica l’Umana Reyer Venezia ospita il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Molto interessante capire come la prima sconfitta stagionale avrà inciso sull’aspetto psicologico delle venete, che naturalmente avranno anche il dubbio di come gestire la rotazione straniere: di contro c’è una Sassari reduce da una buona prestazione contro Lucca, culminata però in un’altra sconfitta. Incontro che prevede anche un’ex, l’ala Giovanna Pertile che a Venezia ha giocato dal 2012 al 2015. Sarà un weekend all’insegna della sfida tra le due società, che per una curiosa coincidenza si affronteranno anche nel maschile, sabato alle ore 20.

Al PalaTagliate la Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca ospita il Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Una partita che ricorda tante sfide del recente passato, con diverse ex in campo: tra le più note sicuramente Harmon, Dotto e Crippa, protagoniste con la squadra toscana dello storico Scudetto del 2017. Sapore d’amarcord per una sfida che nell’attualità vede Schio all’inseguimento della prima posizione e le toscane alla ricerca di una maggior tranquillità in classifica.

Il Fila San Martino di Lupari sfida la PF Broni 93 in una partita delicata per entrambe le squadre (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), con San Martino impegnata a mantenere il settima posto nelle gerarchie del campionato e Broni invece alla ricerca ancora del miglior equilibrio, dopo l’inserimento nel roster di Reimer, per sfuggire dalle sabbie mobili dei Playout.

Reduce da due vittorie negli importantissimi scontri diretti la O.ME.P.S. BricUp Battipaglia sfida l’Use Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). I due successi hanno dato alle campane tantissimo entusiasmo e soprattutto tranquillità stante il +4 con vantaggio negli scontri diretti sull’ultima piazza occupata da Vigarano che significa retrocessione diretta. Empoli sempre più motivata dopo il bel successo interno contro Bologna e pronta ad assaltare il PalaZauli.

La Limonta Costa Masnaga sfida la Dondi Multistore Vigarano (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV): per le emiliane non è bastato l’inserimento di Marinkovic per ribaltare gli scontri diretti con Battipaglia, dunque con il penultimo posto distante quattro punti sulla carta, ogni partita è ormai un vero e proprio “dentro o fuori”. Anche Costa con la necessità di vincere, stante la lotta per l’ultima moneta ai Playoff contro una Campobasso che continua ad esser pericolosamente vicina alla squadra lombarda.

Area Comunicazione LBF