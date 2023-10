A1 – La Virtus Bologna sale in cattedra nella ripresa e batte anche Faenza

Virtus Segafredo Bologna vs E-work Faenza: 74-69

(1Q 19-21; 2Q 41-39; 3Q 54-46)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 2, Peters 16, Cox 4, Rupert 11, Barberis, Dojkic 15, Andrè 9, Zandalasini 15, Orsili 2, Consolini.

E-work Faenza: Franceschelli, Edokpaigbe, Cvijanovic 19, Tagliamento 10, Peresson 15, Spinelli 14, Grande n.e., Dixon 6, Booker 3, Brossman 2.

CRONACA DEL MATCH

La Virtus Segafredo Bologna incontra l’E-work Faenza, match valido per la 4° giornata di Techfind Serie A1. Il derby emiliano romagnolo inizia con una tripla di Rupert a 20 secondi dalla palla a due, che poi prosegue con un tiro in sospensione per il 5-0. Zandalasini replica dai 6 metri, e Faenza risponde con cinque punti di Tagliamento e Cvijanovic (8-7). Il match prosegue ad alti ritmi, Booker spara da 3 ma Peters insegue con un sottomano. Le romagnole portano a termine il primo quarto con grande intensità e chiudono in vantaggio sul 19-21. Faenza si porta sul +10 all’inizio del secondo periodo, ma le bianconere si stringono in difesa e recuperano senza troppa difficoltà. Inizia Orsili dalla lunetta con un 2/2, Zandalasini e Dojkic aggiungono tre triple, Rupert in appoggio e Cox termina ai liberi. Il secondo quarto si conclude 41-39, è sorpasso Virtus.



Al rientro dagli spogliatoi le due formazioni faticano a segnare, dopo 7’ il punteggio è 45-43 per la Segafredo. Peters la sblocca con un tiro in sospensione e poi porta altri 4 punti alla Segafredo, Andrè aggiunge un tiro libero e il terzo periodo termina 54-46 dopo un altro appoggio di Peters. Gli ultimi dieci minuti vedono un tentativo di rimonta per Faenza, che raggiunge il -2 grazie a Spinelli, ma Zandalasini contrasta subito il recupero con una tripla e 3/3 dalla lunetta dopo un fallo subito (59-52). Le V nere allungano sul 61-54 con Rupert in sospensione, ma Peresson e Cvijanovic riportano la partita sul -3. I 6 punti di Dojkic mettono fine ai tentativi di rimonta delle avversarie e la partita termina 74-69, con le bianconere ancora imbattute.

