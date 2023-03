A1 – Larga vittoria Schio a San Giovanni Valdarno

Il Famila Wuber sbriga la pratica San Giovanni Valdarno senza troppi patemi, vincendo 48-82 grazie ad un break micidiale nel secondo quarto che le ha permesso di volare dal 24-29 al 26-55 in pochi minuti.

Ovviamente lo staff tecnico ha proceduto ad un’oculata gestione delle energie delle giocatrici con Howard in tribuna e Mabrey in campo meno di 2 minuti; Crippa e Penna le più utilizzate, invece, con 28 minuti a testa. C’è stato comunque tempo per tutte per mettere la firma su questo match. Orange già in viaggio per tornare a Schio e preparare la decisiva sfida di mercoledì sera al PalaRomare (ore 20.00) contro Valencia.

Primi venti minuti ad altissima intensità

È evidente da subito come Schio voglia impostare la gara sui ritmi dell’Eurolega per evitare pericolosi cali di intensità prima di mercoledì: ecco che i canestri di una inarrestabile Sventoraite e la tripla di Mestdagh regalano subito il 4-13. La Bruschi risponde con una pioggia di tiri dall’arco (ben 19 nel primo tempo) e una zona 2-3 che porta pochi risultati. Il Famila trova infatti 6 punti consecutivi di Keys per il massimo vantaggio sul 7-21. Qualcosa cambia nel corso dei cambi in cui le orange perdono concretezza e permettono alla Bruschi di chiudere il quarto con la tripla di Garrick: 18-27.

Al tredicesimo coach Dikaioulakos è costretto al timeout perché la sua squadra manca dell’attenzione voluta (24-29 con il canestro di Koizar) ma con qualche aggiustamento rimette la barra a dritta: in pochi minuti arriva infatti un break di 14-0 che svolta l’inerzia del match. Mestdagh colpisce a ripetizione dall’arco mentre Sventoraite rimane un oggetto del mistero per le avversarie che non riescono a contenerla in area. Chiude una splendida tripla di Penna per il 26-55.

Un secondo tempo senza forzature

Fa il suo esordio in partita Mabrey ma resta in campo giusto il tempo di una tripla in una terza frazione dal basso punteggio. Per sette minuti segna solo il Famila che allunga fino al 26-68 con un canestro funambolico di Sottana. Garrick interrompe il digiuno casalingo con la conclusione pesante mentre, nelle ultime battute si mette in evidenza la giovane Milani con un paio di pregevoli canestri: 36-68.

Anche l’ultimo quarto si sviluppa su ritmi compassati con una Bruschi un attimo più sciolta e con Schio che non forza la mano anche per gestire le energie in vista di mercoledì: c’è giusto il tempo per Verona e Bestagno di raggiungere la doppia cifra personale e per Crippa di mettere la firma sul match con la realizzazione in contropiede per il 48-82 finale.

Bruschi San Giovanni Valdarno – Famila Wuber Schio 48-82 (18-27, 26-55, 36-68)

Bruschi San Giovanni Valdarno: Schwienbacher 5, Koizar 6, Tassinari 5, Lazzaro 0, Paulsson 3, Milani 6, Missanelli 2, Bove 6, Garrick 8, Brezinova 7, Atanasovska 0

Famila Wuber Schio: Mabrey 3, Bestagno 11, Mestdagh 13, Sottana 4, Verona 11, Sventoraite 16, Crippa 2, Keys 8, Penna 8, Ndour 6

uff.stampa famila schio