A1 – Leonor Rodriguez inserita nella squadra spagnola per il PreOlimpico

La spagnola neoarrivata a Schio, Leonor Rodriguez, è stata inserita nella squadra spagnola per il PreOlimpico che si disputerà dal 6 al 9 febbraio. Non salterà partite del Famila in quanto sia campionato sia EuroLega saranno fermi per dare appunto spazio ai tornei di qualificazione olimpica.

La Spagna, vicecampionessa olimpica in carica, giocherà in Cina, a Foshan, contro Corea del Sud, Cina e Gran Bretagna. Queste le convocate iberiche:

Silvia Domínguez PM Perfumerías Avenida

Cristina Ouviña PM USK Praga

Laia Palau PM Spar CityLift Girona

Queralt Casas G Valencia Basket

Leonor Rodríguez G Familia Schio Italia

María Conde AP Polkowice

Alba Torrens AP UMMC Ekaterinburg

Marta Xargay AP Spar CityLift Girona

Tamara Abalde AG Valencia Basket

Laura Gil AG Perfumerías Avenida

Nogaye Lo C Lointek Gernika

Laura Nicholls C Fernerbahçe