A1 – Lesione del crociato per Martina Spinelli, la giocatrice di Ragusa costretta ad una nuova operazione

All’esito di ulteriori visite ed esami specialistici, alla giocatrice della Passalacqua Ragusa, Martina Spinelli, è stata purtroppo diagnosticata una lesione del crociato che era stato già operato lo scorso anno derivante dall’infortunio avuto, anche questa volta, in nazionale durante quest’estate. “All’inizio – commenta il medico sociale, l’ortopedico Tonino Nicosia – si pensava ad una brutta distorsione ma purtroppo dopo le altre visite più approfondite è stata confermata la lesione del neo legamento”. La giocatrice dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento e svolgerà la riabilitazione a casa, dunque non sarà presente al raduno che prenderà il via giorno 24 agosto. La società rivolge a Martina i propri migliori auguri per un pronto rientro in campo.

Ufficio stampa, Michele Farinaccio