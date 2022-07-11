A1 – Lucca, a tu per tu con il GM Ennio Zazzaroni

Sono state settimane intese di lavoro a 360° quelle che hanno accompagnato l’estate del GM Ennio Zazzaroni, scandagliando il mercato in tutte le direzioni per completare la rosa Gesam Gas&Luce 2022/23. Insieme a lui proviamo a fare un punto di fine mercato…
𝗔𝘃𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼? “𝘋𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪, 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘩𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘳𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘢𝘭𝘭𝘢𝘤𝘢𝘯𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘷𝘦𝘭𝘰𝘤𝘦 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘌𝘳𝘢𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘤𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘪𝘴 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘰 𝘢 𝘞𝘪𝘦𝘴𝘦. 𝘊𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘰̀ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘭 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘦, 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘦 𝘥𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘮𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘳𝘤𝘪. 𝘊𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘴𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘣𝘭𝘰𝘤𝘤𝘰, 𝘢𝘥 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘳𝘭𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘰𝘭𝘭𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘈2 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀. 𝘓’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘏𝘦𝘭𝘮𝘪 𝘛𝘶𝘭𝘰𝘯𝘦𝘯, 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘦, 𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘣𝘶𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘨𝘢𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢̀, 𝘯𝘰𝘪 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘶𝘯’𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘻𝘻𝘢, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘢 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪, 𝘭𝘦𝘪 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘈2, 𝘦𝘳𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘢𝘭 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢.”
𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗼̀ 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮… “𝘉𝘭𝘢𝘬𝘦 𝘋𝘪𝘦𝘵𝘳𝘪𝘤𝘬 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘦 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢, 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦, 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘭𝘣𝘢 𝘥𝘦𝘪 30 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰, 𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘌𝘶𝘳𝘰𝘭𝘦𝘨𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘷𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘶 𝘶𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢. 𝘈𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘰𝘴𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘰 (𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘔𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘪 𝘦 𝘎𝘪𝘭𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘴𝘦𝘮𝘱𝘪𝘰), 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘰 𝘶𝘯’𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘪𝘵𝘮𝘪, 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘤𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘢 𝘙𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘥𝘢𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘰, 𝘮𝘢 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘎𝘦𝘰𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘪. 𝘙𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰, 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘌𝘭𝘪𝘴𝘢𝘣𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘈𝘻𝘻𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯’𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢. 𝘐𝘭 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤’𝘦̀, 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘢𝘨𝘨𝘪 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, 𝘢 18 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘦̀ 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪.”
𝗪𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵, 𝗲 𝗔𝗴𝗮? “𝘞𝘪𝘦𝘴𝘦 𝘩𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦, 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘮𝘦𝘴𝘪, 𝘷𝘦𝘥𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘴𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘵𝘶𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘰 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢. 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘪𝘯𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘵𝘪𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘪𝘳𝘰 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭𝘢𝘳𝘦, 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘥𝘢 𝘋𝘪𝘦𝘵𝘳𝘪𝘤𝘬, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘈𝘵𝘭𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘋𝘳𝘦𝘢𝘮. 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘑𝘢𝘺𝘭𝘺𝘯 𝘈𝘨𝘯𝘦𝘸, 𝘰𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘵𝘪𝘳𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘤𝘤𝘢𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢𝘳𝘤𝘪. 𝘚𝘶 𝘒𝘢𝘤𝘻𝘮𝘢𝘳𝘤𝘻𝘺𝘬 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘢 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘰. 𝘓𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘢𝘤𝘤𝘢 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘣𝘶𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘧𝘳𝘦, 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘴𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘴𝘴𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯 40% 𝘥𝘪 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘪𝘧𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘳𝘶𝘢 𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦, 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘴𝘢, 𝘷𝘪𝘷𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘶𝘢, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘢𝘭𝘪𝘳𝘦 𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘕𝘰𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘮𝘢𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰, 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘢 𝘶𝘯 𝘳𝘪𝘢𝘭𝘻𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘭 75%. 𝘕𝘰𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘮𝘢𝘭𝘪 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘰̀, 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘣𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦𝘥 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘷𝘢 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘦𝘥 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢. 𝘋𝘢 𝘲𝘶𝘪 𝘭’𝘪𝘥𝘦𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘒𝘰𝘶𝘳𝘵𝘯𝘦𝘺 𝘛𝘳𝘦𝘧𝘧𝘦𝘳𝘴, 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘮𝘱𝘭𝘪𝘢 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦.”
𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝗻𝗮𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼… “𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘦𝘴𝘰, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘰𝘪 𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀. 𝘖𝘨𝘯𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘢 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘪 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘶̀. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘦, 𝘵𝘢𝘭𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘪 𝘮𝘢𝘳𝘨𝘪𝘯𝘪 𝘰 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘢𝘭𝘭𝘰𝘯𝘪. 𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘧𝘪𝘢, 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘴𝘢𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪”
𝗔 𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗮𝘃𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗧𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶… “𝘚𝘢𝘳𝘢, 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘓𝘦 𝘔𝘶𝘳𝘢 𝘚𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘣𝘶𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘢, 𝘩𝘢 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘦𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢, 𝘪𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘵𝘢, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘳𝘢𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘻𝘦. 𝘊𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘭’𝘪𝘥𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥’𝘢𝘴𝘴𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘔𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘛𝘪𝘯𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘪 𝘪𝘯 𝘈2, 𝘰𝘳𝘢 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘨𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘳𝘢̀ 𝘷𝘦𝘭𝘰𝘤𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘶𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘦, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘤𝘰. 𝘗𝘦𝘳 𝘭𝘰 𝘴𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘕𝘪𝘤𝘰 𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘰𝘪, 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘪.”
𝗡𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶? “𝘕𝘰𝘯 𝘯𝘢𝘴𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦. 𝘓𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘩𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘦, 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘣𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰, 𝘱𝘶𝘳 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘚𝘢𝘱𝘱𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘚𝘤𝘩𝘪𝘰, 𝘉𝘰𝘭𝘰𝘨𝘯𝘢 𝘦 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰, 𝘤𝘰𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘙𝘢𝘨𝘶𝘴𝘢, 𝘮𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘦.”
𝗖𝗵𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘃𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲? “𝘓𝘶𝘯𝘨𝘰, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘰, 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦, 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘯𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘷𝘰𝘳𝘳𝘢̀ 𝘮𝘰𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘦𝘵𝘳𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘪𝘯𝘤𝘰𝘨𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘷𝘪𝘥 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭𝘦𝘨𝘨𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦. 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘪𝘢𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳𝘊𝘰𝘱𝘱𝘢, 𝘶𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘈𝘭𝘨𝘩𝘦𝘳𝘰. 𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘱𝘱𝘢 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘦 𝘢𝘪 𝘗𝘭𝘢𝘺𝘖𝘧𝘧 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘭𝘦, 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘪 𝘵𝘪𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰, 𝘥𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪. 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘯𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰, 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘢̀ 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘭’𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘦̀ 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦.”
𝗡𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳… “𝘚𝘱𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘪 𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘊𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘓𝘶𝘤𝘢 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘰𝘭𝘪 𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘭𝘶𝘮𝘪𝘯𝘰𝘴𝘢, 𝘤𝘪 𝘩𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘢 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘵𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦; 𝘮𝘢 𝘦̀ 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢, 𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘥𝘪 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘴𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘉𝘦𝘳𝘯𝘢𝘣𝘦𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭’𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘢, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘪𝘤𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘪𝘭𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘱𝘪𝘢𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦.”
𝗜𝗻 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗨𝟮𝟬 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗯𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗚𝗶𝗹𝗹𝗶 𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶… “𝘚𝘪, 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘭𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪. 𝘓𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘳𝘰 𝘜20 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘈1, 𝘦 𝘮𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘴𝘤𝘰 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢 𝘎𝘪𝘶𝘭𝘪𝘢 𝘦 𝘊𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘢 𝘐𝘭𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘗𝘢𝘯𝘻𝘦𝘳𝘢 𝘦 𝘝𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘈𝘭𝘭𝘪𝘦𝘷𝘪 (𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘷𝘷𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘔𝘢𝘵𝘪𝘭𝘥𝘦 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦 𝘤𝘪 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢) 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘯𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘴𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘩𝘪, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘪𝘯𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘤𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘴𝘤𝘪𝘶𝘨𝘢𝘮𝘢𝘯𝘪. 𝘈𝘭𝘭’𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘦, 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘴𝘴𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦𝘳𝘦.”
𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗯𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝗮, 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗯𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝗿𝗼𝘀𝗮? “𝘎𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘯𝘰, 𝘪𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦̀ 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘪𝘦 𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘮𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢. 𝘊𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘷𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘭𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘵𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘰, 𝘮𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘷𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘴𝘶𝘵𝘰 𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘢, 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘭𝘰𝘤𝘪𝘵𝘢̀.”
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