A1 – Lucca, slittamento delle gare con Lupe ed Empoli

Il Basket Le Mura Lucca comunica che, in seguito all’ordinanza emessa dal Ministero della Salute nella quale vengono sospesi tutti gli eventi sportivi in Veneto sino a domenica 1 marzo, il match Fila S.Martino – Gesam Gas e Luce Lucca è considerarsi, salvo contrindicazioni, rinviata a data da destinarsi.

Si comunica, inoltre, che la partita Gesam Gas e Luce Lucca – Use Scotti Rosa Empoli si disputerà, dopo una decisione presa di comune accordo con il club biancorosso, domenica 15 marzo alle ore 18 al PalaTagliate, anziché giovedì 4 marzo.

Uff stampa Basket Le Mura Lucca