A1 – Lucca supera Battipaglia nel recupero della decima giornata

Non solo Coppa Italia: recupero della Techfind Serie A1 per l’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia e la Gesam Gas E Luce Lucca, vincono le ragazze di coach Iurlaro per 68-86.

Grande equilibrio al PalaZauli per un match dal peso specifico importante per entrambe le squadre: Battipaglia al primo test con un altro nuovo corso in panchina, quello guidato da coach Claudio Corà che in settimana ha preso il posto di Stefano Scotto di Luzio, Lucca in cerca di continuità. Ne esce fuori una prima frazione punto a punto in cui a spezzare l’equilibrio sono soltanto due liberi di Russo per il 42-44.

Nel terzo periodo Lucca prova a scappare prima sul +4 con la tripla di Jakubcova, poi con un mini-parziale di 0-5 firmato da Harper e da un prezioso gioco da tre punti di Smorto a rimbalzo d’attacco. Si tratta dell’abbrivio dell’allungo delle toscane, che chiudono il terzo quarto su un brillante 56-68. Nell’ultima frazione Lucca parte subito bene con Harper che firma il +17: è il parziale risolutivo perchè le ospiti non perdono più quel consistente margine, chiudendo il match sul +18 finale.

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia – Gesam Gas E Luce Lucca 68 – 86 (21-24, 42-44, 56-68, 68-86)

Statistiche non pervenute.

Area Comunicazione LBF