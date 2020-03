A1 – Lucca – Torino si giocherà il prossimo 11 aprile

L’Iren Fixi Torino giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile 2020

Osservando le disposizioni emanate dal Governo Italiano in merito alle

misure di salute e sicurezza per via del diffondersi del Coronavirus,

l’Iren Fixi Torino comunica che sia gli allenamenti che le partite da

qui al prossimo 3 aprile 2020 dovranno svolgersi solo ed esclusivamente

a porte chiuse per evitare al massimo l’espandersi del virus.

La società piemontese confida fermamente nella collaborazione e nella

comprensione dei propri tifosi, sostenitori e sponsor, che finora hanno

dimostrato particolare vicinanza, attenzione ed apprensione per la

squadra e tutto quel che concerne il movimento cestistico femminile

torinese.

A tutela di tutti gli appassionati ed imprenditori che hanno creduto e

stanno credendo nel progetto dell’Iren Fixi Torino, la società d’intesa

con la Lega Basket Femminile si è prodigata per garantire la

trasmissione in chiaro e gratuita del servizio streaming per le partite

interne sulla piattaforma televisiva online di LBFTV, all’indirizzo

www.lbftv.it

Nelle scorse ore, è giunta anche l’ufficialità dai vertici della

federazione Italiana Pallacanestro per i recuperi della partite non

disputate a causa dell’emergenza Coronavirus, vale a dire la trasferta a

Lucca dello scorso 23 febbraio e la gara interna prevista per il 1 marzo

contro la Virtus Bologna. Tali partite verranno recuperate

rispettivamente l’11 aprile ed il 2 aprile. Di seguito l’elenco con il

calendario aggiornato fino al termine della regular season:

Domenica 15/03/2020, 18:00, Sesto San Giovanni VS Iren Fixi Torino;

Lunedì 23/03/2020, 19:30, Iren Fixi Torino VS Battipaglia;

Mercoledì 25/03/2020, 20:30, San Martino di Lupari VS Iren Fixi Torino;

Domenica 29/03/2020, 18:00, Iren Fixi Torino VS Ragusa;

Giovedì 02/04/2020, 20:30 Iren Fixi Torino VS Bologna;

Domenica 05/04/2020, 18:00, Vigarano VS Iren Fixi Torino;

Sabato 11/04/2020, 18:00 Lucca VS Iren Fixi Torino.

Sette match da disputare in poco meno di un mese, con la media di quasi

due partite a settimana. Questo ritmo sarà sicuramente dispendioso per

la squadra, di conseguenza lo staff tecnico e lo staff medico dell’Iren

Fixi Torino è già al lavoro per far sì che questi impegni così

ravvicinati ed importanti compromettano il meno possibile le sorti del

campionato in vista della post-season.

La sicurezza e la tutela della salute di tutti è l’obiettivo principale

che ogni buon cittadino è tenuto a rispettare. L’Iren Fixi Torino,

dunque, nonostante la giusta rigidità delle regole e le complicazioni

che ne derivano, si fa ambasciatrice del rispetto delle normative

vigenti e ribadisce la sua totale disponibilità nel collaborare in

maniera costruttiva con le Istituzioni e gli organi competenti.