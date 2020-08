A1 – Lunedì al via la stagione di Battipaglia

Ripartire. Divertire. Stupire.

Eccole, le tre parole-chiave che accompagneranno l’imminente ripartenza della O.ME.P.S. BricUp Battipaglia.

Verrà scritto lunedì 31 agosto il primo capitolo di una nuova e, si spera, avvincente storia.

Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti:

– un nuovo capo allenatore, Giuseppe Piazza, che ha palmares di lusso e notevoli qualità umane e professionali.

– un trio di straniere esplosivo: Stella Johnson sta dipingendo meraviglie nel campionato WNBA; Amber Melgoza irrompe nel mondo professionistico dopo le esaltanti prestazioni offerte nel campionato collegiale statunitense; Paulina Hersler è una “lunga a tutto campo” capace di fare la differenza tanto nel pitturato quanto dall’arco e sia in attacco che in difesa.

– un gruppo di italiane di spessore: la certezza rappresentata dalla classe e dal cuore di Sara Bocchetti; l’esaltante scommessa di una Isabella Olajide pronta a spiccare il volo; un capitano battipagliese, Raffaella Potolicchio, che ha coraggio e orgoglio enormi.

– un nutrito gruppo composto da 10-15 affamate “Under” (nate dal 2001 al 2004) che, tra conferme e nuovi innesti (alcuni già annunciati, altri che saranno comunicati a breve), avranno il compito di crescere ulteriormente e di “mettere in difficoltà” coach Piazza quando dovrà decidere, di volta in volta, a chi assegnare i 4/6 posti per completare l’elenco delle convocate per i match di A1.

– infine, ma è l’elemento più importante – perché senza il loro sostegno i nostri progetti non sarebbero possibili – la presenza di due main sponsor generosi, appassionati ed entusiasti: la conferma di O.ME.P.S. e la new-entry dell’azienda DFL (che comparirà sulle magliette con il nome della sua app BricUp).

Come da tradizione, la prima giornata sarà resa ancora più preziosa dalla cena inaugurale alla quale parteciperanno gli sponsor, le giocatrici e lo staff tecnico, medico e dirigenziale. La serata si svolgerà presso la bellissima tenuta “Flora Felix” e rappresenterà il modo migliore per conoscere i tanti volti nuovi e per creare, fin dal primo giorno, l’amalgama e l’alchimia necessari per costruire un progetto vincente ed esaltante.

La O.ME.P.S. BricUp si allenerà a Battipaglia fino a sabato 5 settembre. Poi, domenica 6, dovrebbe partire alla volta di Malé per svolgere il consueto ritiro precampionato (condizionale d’obbligo stante la situazione legata all’emergenza Coronavirus che impone senza prudenza, ma la società è al lavoro per il superamento di ogni ostacolo che possa impedire la partenza).

Battipaglia, dunque, è pronta a ripartire da presupposti consistenti e incoraggianti e ad intraprendere, a testa alta, i primi passi della #roadtoperfec7ion, quel cammino verso la perfezione che, oltre ad essere l’hashtag ufficiale, è l’auspicio migliore con il quale guardare alla prossima stagione.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese