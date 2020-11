A1 – Magnolia Campobasso, altro stop: anche Samantha Ostarello ai box

Non vuol saperne di interrompersi la ‘striscia nera’ di problematiche fisiche per La Molisana Magnolia

Campobasso. Con Linskens out almeno sino a tutto il mese di febbraio e Wojta in recupero dalle proprie

problematiche (l’ala statunitense non dovrebbe però essere utilizzata nella prossima uscita), la settimana

senza gare per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno di Spagna e Francia ha portato con sé

ulteriori brutte notizie per la causa dei #fioridacciaio.

QUADRICIPITE SAM Sabato, nell’allenamento di rifinitura dell’Italbasket in vista della gara con la Repubblica

Ceca (vinta come la precedente contro la Romania in quella che è stata una fortunata esperienza nella ‘bolla’ di

Riga), si è fermata la lunga delle campobassane Samantha Ostarello, che ha accusato un guaio muscolare al

quadricipite. L’ala-pivot, cui era stata risparmiata la gara con la romene e che (nell’ambito di una significativa

iniziativa federale) aveva ricevuto alla vigilia un incoraggiamento da parte di Emma Terrigno (elemento del

settore del minibasket campobassano), avrebbe dovuto far parte del gruppo per il match con le boeme.

Quest’oggi ‘Sam’ ritornerà in Italia a Roma assieme al resto della squadra e sarà visitata dallo staff medico

azzurro dopo aver effettuato un esame strumentale (la giocatrice sarà sottoposta ad ecografia) per definire quelli

che saranno i tempi di rientro.

DALLA LETTONIA In Lettonia era presente anche un’altra rossoblù: nel roster della Macedonia del Nord,

infatti, trovava spazio anche la lunga Matea Nikolikj. Per lei un’esperienza di rilievo con una media di

quattordici minuti a partita nelle sfide con Croazia e Germania che l’hanno vista, a livello di plus-minus, tra gli

assoluti fattori del suo team. Anche per l’ala-pivot balcanica nei prossimi giorni è previsto il ritorno in sede per

rientrare nei ranghi.

ANTICIPO FELSINEO Il resto della truppa, invece, da quest’oggi si proietterà sulla sfida valida per l’ottava

giornata di campionato contro la vicecapolista Virtus Bologna, vera e propria rivelazione di quest’avvio di

stagione. Per le magnolie, chiamate a sfatare un tabù della loro giovane storia (mai un successo interno con le

felsinee), la sfida porterà con sé anche un cambio di data. Su richiesta del team emiliano (per evitare la

contemporaneità col derby maschile), la gara sarà anticipata al sabato con palla a due sempre alle 18.

SPOGLIO CAPITOLINO Domattina, invece, dalle 11 a Roma ci sarà lo spoglio delle schede (alle urne il 99%

degli aventi diritto) votate venerdì per la composizione del consiglio federale della Fip per il quadriennio

olimpico 2021-2024. Tra gli elementi indiziati di far parte della squadra che lavorerà assieme al candidato unico

alla presidenza Giovanni Petrucci anche il direttore generale del club campobassano Rossella Ferro, candidata

per il fronte delle società femminili impegnate nei campionati nazionali.

–

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO