A1 – Magnolia Campobasso, seconda settimana di lavoro. C’è la data della prima amichevole, contro Battipaglia

Con l’allenamento del sabato mattina si è conclusa la prima settimana della seconda fase (la seconda complessiva dal raduno e dalle prime occasioni di allenamento delle rossoblù) nel precampionato del gruppo La Molisana Magnolia Campobasso.

Durante gli ultimi giorni si sono aggiunte al roster rossoblù le lunghe Samantha Marie Ostarello e Carolina Sanchez pronte a lavorare a pieno regime con le compagne nelle prossime sedute. Il roster dei #fioridacciaio, peraltro, è destinato a prendere pienamente forma a stretto giro in virtù dell’arrivo dell’ala statunitense Julie Wojta, attesa per lunedì a Roma e pronta ad allenarsi con le compagne una volta effettuato anche il tampone di riscontro a quello già sostenuto nell’Illinois e dopo aver completato il ciclo dei test fisici e medici.

RISPOSTE CONCRETE Da parte sua il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli non nasconde la propria soddisfazione per i riscontri sinora ricevuti dal gruppo.

«Dalle senior sino agli elementi più giovani (cui va un ulteriore plauso), il gruppo nella sua interezza sta sinora fornendo risposte molto concrete a tutte le sollecitazioni ricevute e l’innesto di ulteriori pedine nel telaio rappresenta l’occasione per far emergere ulteriormente il disegno complessivo del nostro gruppo, aspetto che sarà sempre più chiaro col roster al completo».

PROGRAMMA SETTIMANALE Nello specifico, per i #fioridacciaio, ci sarà un ulteriore ciclo di doppie sedute dal lunedì al sabato con giornata di riposo al giovedì. Nel programma due sessioni di pesi e lavoro combinato tra aspetto fisico e tecnico.

«Sarà l’occasione per iniziare a definire alcuni aspetti dei nostri giochi offensivi unitamente a qualche regola difensiva», aggiunge coach Sabatelli.

SCRIMMAGE IN AGENDA Intanto, si va definendo anche il calendario dei test (cinque complessivamente) che rientrano nell’ambito delle attività consentite dall’ultimo protocollo di ripresa stilato dalla Federbasket.

Per le magnolie l’esordio sarà in esterna sabato 12 settembre a Battipaglia per quello che sarà un antipasto del confronto del 25 ottobre in programma in Molise e valido per la quinta giornata d’andata del torneo di A1 femminile. Nei prossimi giorni, invece, saranno definiti (ed ufficializzati) gli ulteriori appuntamenti: un doppio scrimmage tra il 18 ed il 19 ed un quadrangolare nell’ultimo weekend del mese.

–

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO