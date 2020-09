A1 – Martina Bestagno in vista della Supercoppa Italiana: “Vogliamo competere per la vittoria finale”

La capitana dell’Umana Reyer Martina Bestagno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni in vista del debutto in Supercoppa in programma giovedì 24 settembre alle ore 17.00 (diretta in chiaro su LBF TV). Le orogranata sfidano Empoli.

“Domani a Schio inizia la nostra stagione con il primo impegno ufficiale in Supercoppa contro Empoli. È un nuovo format con tante novità, in primis la mancanza di pubblico, ma siamo comunque molto contente di tornare a giocare a basket. Ci stiamo allenando bene e molto duramente quindi penso che saremo pronte per l’impegno di domani. Empoli è una squadra che si è rinnovata un po’ anche se non abbiamo così tante informazioni perché a causa della situazione contingente hanno disputato poche partite di preseason, come noi. Vogliamo mettere tanta intensità sin dalla palla a due, è un torneo e c’è un trofeo in palio, dunque vogliamo competere per la vittoria finale”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia