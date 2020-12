A1 – Matilde Villa inserita tra le 110 donne del 2020 da “Il Corriere della Sera”

Una particolare onorificenza per la play della Limonta Costa Masnaga Matilde Villa. La giocatrice biancorossa, che ha compiuto 16 anni lo scorso 9 dicembre, è stata inserita da “Il Corriere della Sera” all’interno dello speciale “Le 110 donne del 2020”, che ha selezionato i migliori personaggi femminili dell’anno che si sta per concludere.

Lo speciale è reperibile qui.

Il profilo di Villa, a cura di Gianmaria Canè, recità così:

Un tempo erano Antonello Riva e Oscar Schmidt, Carlton Myers e Mario Boni. Essere chiamati «bomber», nella aneddotica del basket italiano, era roba da atleti (maschi) fatti e finiti. Non è più così. L’ultimo «bomber» dei canestri ad avere attirato su di sé anche gli occhi dei non appassionati ha il bel sorriso da sedicenne di Matilde Villa. «Mati», che assieme alla gemella Eleonora gioca nel Limonta Costa Masnaga, piccolo club del Lecchese che sfida le corazzate della serie A, è un fenomeno. Non solo per l’età, 16 anni compiuti il 9 dicembre. Non solo perché nella partita contro la Dinamo Sassari, allora gli anni erano quindici, ha messo a segno 36 punti che le sono valsi servizi nei Tg1 e interviste dalla Spagna. Quella di Mati è una bella storia, scritta in provincia, da ragazze, atlete, sorelle, che nell’anno in cui la pandemia ha tolto fiato allo sport, fanno sognare il giorno in cui riapriranno i palazzetti.

