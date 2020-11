Buone notizie per la nostra Giorgia Sottana, il primo “intervento” eseguito stamane in ambulatorio è andato a buon fine. L’inserimento di una “patch” nella parte lesionata del timpano dovrebbe sistemare la problematica. Nel giro di due settimana si avrà il responso definitivo. Nel caso il funzionamento della patch non fosse efficace, Giorgia sarà costretta ad un intervento più invasivo a fine stagione.

Uff stampa Famila Schio