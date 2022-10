A1 – Moncalieri contro Crema si gioca a porte chiuse

L’Akronos Libertas Moncalieri ospita Parking Crema per la quarta giornata d’andata del campionato Lbf Techfind di Serie A1. In palio due punti preziosissimi, con il fattore campo ancora una volta “azzoppato” per le moncalieresi prive del loro pubblico sugli spalti. Un vero peccato, soprattutto perché sarebbe stato con ogni probabilità il primo tutto esaurito della stagione visto che proprio nel pomeriggio è in programma al PalaEinaudi – a porte aperte – la Coppa d’Autunno U15 Femminile. Attese per l’occasione oltre 300 persone visto il calibro delle squadre invitate: San Lazzaro Bologna, Sanga Milano e Lapolismile.

Le ragazze di coach Spanu dovranno fare i conti anche con una Crema sicuramente agguerrita e alla ricerca dei primi due punti in stagione. Moncalieri è invece reduce dalla sconfitta di misura sul difficile campo del Fila San Martino di Lupari e nell’ultima settimana si è allenata a mezzo regime causa infortuni e acciacchi. Dopo l’allenamento di questa mattina coach Spanu si dice «comunque soddisfatto dell’atteggiamento in allenamento delle giocatrici, nonostante i tanti infortuni e le rotazioni ridotte all’osso sotto canestro».

Se Tagliamento – che viaggia a oltre 25 punti di media nelle ultime due uscite – è rimasta a guardare la maggior parte del tempo ma sarà comunque disponibile domani sera, lo stesso non si può dire per Sagerer e Cordola. Quest’ultima è ferma da tempo per un problema al ginocchio che potrebbe rivelarsi più serio del previsto, mentre per l’austriaca si parla di almeno due mesi di stop per una sindrome da stress medio-tibiale che interessa entrambe le gambe. Le ospiti dovrebbero invece arrivare a Moncalieri al completo con il recupero di D’Alie.

Alla vigilia dell’incontro Moncalieri si presenta con i 18,3 punti a partita di Tagliamento, 15,7 di Mitchell e 15 di Westbeld (con 10 rimbalzi), mentre per le ospiti sono Dickey (15) Kaba (11,3) e Meresz (10,7) ad aver guidato l’attacco cremasco nelle prime tre giornate.

Si ricorda ancora al gentile pubblico che l’accesso al palazzetto è vietato per ritardi nella concessione di alcuni permessi, mentre rimane la possibilità di assistere alla partita a giornalisti e operatori video.

La partita è visibile su lbftv.it, con diretta streaming a partire dalle 18:00

Arbitrano Pecorella, Mura, Caravita

