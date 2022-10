A1 – Moncalieri contro Faenza stasera a porte chiuse

Dopo l’esordio di sabato a Cagliari in occasione dell’Opening Day, l’Akronos Libertas Moncalieri torna già in campo domani 5 ottobre alle 20:30 al PalaEinaudi contro l’E-Work Faenza.

Per ritardi burocratici legati all’agibilità dell’impianto, la partita sarà in via eccezionale chiusa al pubblico. Resta la possibilità di assistere al match per giornalisti, fotografi e operatori video (per accredito contattare: press@moncalieribasketball.com).

La partita è come al solito disponibile su lbftv.it

LA SFIDA

Moncalieri e Faenza, uscite entrambe con una sconfitta dall’Opening Day di Cagliari, sono al secondo anno consecutivo in A1 e nella scorsa stagione hanno collezionato una vittoria a testa nei due scontri diretti. Per le romagnole occhi puntati sul pivot Kunaiyi Akpanah Pallas (11 punti e 11 rimbalzi all’esordio), Davis (15 e 5 assist) e Cupido (17 con il 100% da due).

Moncalieri spera invece di ritrovare da subito l’ottima Chelsea Mitchell – autrice di 20 punti con oltre 50% dal campo e 4 rimbalzi in 31 minuti di utilizzo – ultima ad arrendersi sabato contro Geas. Attesi anche gli esordi casalinghi di Marzia Tagliamento, Sarah Sagerer e Kathryn Westbeld. Quest’ultima, insieme a Kathsitshi e Cordola, avrà l’arduo compito di contenere Pallas sotto le plance.

Coach Marco Spanu non ci gira attorno: «Domani servirà un atteggiamento diverso. Faenza è un’ottima squadra che già lo scorso anno ha dimostrato di meritare a pieno la piazza di A1. Dovremo interpretare fin da subito la partita, senza lasciarci condizionare da eventuali cattive percentuali. Il nostro obiettivo deve essere difendere al massimo e trovare tiri con spazio in attacco. Contro Geas, invece, dopo alcuni errori dal perimetro ci siamo disunite con eccessiva facilità nell’altra metà campo».

