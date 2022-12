A1 – Moncalieri domina Lucca e sale a quota 10 in classifica

Partita dai ritmi altissimi fin dal primo possesso. Secondo quarto decisivo (27-8) per le ragazze di coach Spanu che poi sono bravissime a gestire il vantaggio accumulato. Una strepitosa Katshitshi da 24 punti e le solite Westbeld e Mitchell guidano le gialloblù alla quinta vittoria stagionale. Adesso testa alla prossima: @Venezia.

Come preannunciato da coach Spanu: «Lucca corre, gioca velocemente e tira appena trova uno spazio senza mai guardare il cronometro». E la prima tripla tentata dalle ospiti dopo appena 7 secondi è la prova del nove.

L’avvio di partita è forsennato. Da una parte Miccoli e Natali, dall’altra Westbeld e Katshitshi, attaccano con continuità e con successo il ferro. Dopo 6’ minuti un doppio giro senza errori dalla lunetta di Katshitshi dà il +2 a Moncalieri. Poi è Mitchell che prende per mano l’attacco gialloblù con 4 punti consecutivi che obbligano le ospiti al primo timeout della partita. Lucca risponde con due triple in fila di Morrison, mentre l’Akronos con la tripla di Giacomelli arriva a quota 29 a fine primo quarto: +7 per le Lunette.

Il secondo quarto si apre sulla falsa riga del primo: Landi in penetrazione e Tulonen sono le prime ad andare a referto con due gran canestri. Westbeld e Sklepowicz in rapida successione danno poi il primo vantaggio in doppia cifra sul 36-26 dopo appena 2’. Un 4-0 firmato da un’ispiratissima Katshitshi porta Moncalieri sul +14 alla boa del quarto, costringendo Lucca a un altro timeout. Otto punti in fila equamente spartiti tra Mitchell e Westbeld portano Moncalieri sul +18, consegnando tutta l’inerzia della partita alle ragazze di coach Spanu. All’intervallo il tabellone recita 56-30.

Westbeld e Mitchell ripartono da dove avevano interrotto, mentre Lucca con un paio di contropiedi e triple prova a restare attaccata alla partita. La difesa gialloblù si dimostra però abbastanza attenta e anche grazie a due giocate da highlight di Mitchell l’Akronos rimane stabilmente sul +20 per tutto il quarto.

Si entra nell’ultimo parziale sul 68-47: nonostante qualche disattenzione di troppo Moncalieri conserva sempre il vantaggio acquisito. Sul finire Lucca tenta il tutto per tutto e trova il -13 che chiude l’incontro grazie a Treffers e Morrison.

Adesso testa al prossimo difficilissimo impegno di domenica 11 sul campo della Reyer Venezia al Taliercio alle 18:00.

Akronos Tech Moncalieri – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 79 – 66 (29-22, 56-30, 68-47, 79-66)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Landi* 3 (1/5, 0/2), Reggiani NE, Sklepowicz* 3 (1/2 da 2), Landi, Katshitshi* 24 (8/9 da 2), Westbeld* 23 (10/13, 1/6), Mitchell* 19 (9/12, 0/3), Salvini 2 (1/4 da 2), Nicora NE, Jakpa, Giacomelli 5 (0/3, 1/2)

Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 30/48 – Tiri da 3: 2/13 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 37 11+26 (Westbeld 10) – Assist: 22 (Landi 6) – Palle Recuperate: 10 (Landi 2) – Palle Perse: 19 (Katshitshi 4) – Cinque Falli: Katshitshi

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto, Bocchetti 3 (1/1, 0/2), Treffers* 16 (5/9, 0/1), Natali* 9 (3/5, 1/2), Tulonen 2 (1/1 da 2), Parmesani* 8 (4/7, 0/2), Miccoli* 4 (2/3, 0/1), Gilli 5 (1/3 da 2), Frustaci 5 (0/2, 1/2), Morrison* 14 (3/8, 2/7)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/40 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 28 8+20 (Treffers 9) – Assist: 12 (Morrison 4) – Palle Recuperate: 12 (Parmesani 3) – Palle Perse: 19 (Bocchetti 4)

UFF.STAMPA MONCALIERI BASKET