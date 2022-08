A1 – Moncalieri pronta per il ritiro di Sauze d’Oulx

Con l’arrivo di Chelsea Mitchell la squadra di coach Marco Spanu e Andrea Nicastro è ufficialmente a pieno regime in vista del ritiro di Sauze d’Oulx in programma da domani fino a mercoledì 2 settembre. La play-guardia nativa del Maryland ha sostenuto in mattinata le visite mediche presso il Medical Lab e in giornata inizierà a muoversi con e senza palla sotto la direzione dello staff gialloblù.

Ieri è stata invece la prima volta al PalaEinaudi di Kathryn Westbeld, giocatrice che nel proprio palmares vanta un anello Ncaa e che con l’Akronos si affaccia per la prima volta al campionato italiano dopo un paio di esperienze europee in Francia. A inizio settimana è arrivata l’ex virtussina Sarah Sagerer che già dai primi allenamenti – individuali e di squadra – ha stupito per capacità tecniche e impegno. L’austriaca, classe ’96, partirà la prossima settimana per impegni con la Nazionale e salterà i primi test match contro Geas in programma il 3 e l’8 settembre.

Il resto del nucleo è composto interamente da giocatrici di passaporto italiano, partendo dal nuovo innesto di grandissima esperienza Marzia Tagliamento e dal gruppo storico Libertas guidato da Claire Giacomelli che anche quest’anno ricoprirà il ruolo di capitano. Le giovani aggregate sono 5: Landi Ar., Cherubini, Jakpa, Nicora (tutte 2004) e Chessa (2006).

Le prime impressioni di coach Marco Spanu dopo 10 giorni di allenamento: «Sono decisamente soddisfatto di questo inizio. Le ragazze si sono allenate in maniera seria senza sottovalutare la parte atletica e fisica che in questo periodo è senza dubbio l’aspetto più importante. Anche quando abbiamo preso la palla in mano ho notato la stessa serietà e attenzione. E’ ancora presto per mettere dentro giochi strutturati, ma stiamo lavorando su idee e concetti che spero ci porteremo avanti per tutta la stagione. Domani si parte per il ritiro…una pausa di 4 giorni che credo serva molto per conoscersi meglio e crescere come gruppo, staccando un po’ da tutto il resto».

Parola al Presidente Cerrato: «Vedo e sento grande entusiasmo, sono contento. Mi sembra un gruppo sulla buona strada e credo che tutto lo staff stia facendo un ottimo lavoro per creare una squadra che possa divertire e divertirsi in un campionato difficile e ricco di ostacoli come quello di A1. Adesso le ragazze partono per Sauze e poi inizieranno le prime amichevoli. Non vedo l’ora».

L’allenamento di questa mattina ha visto la partecipazione di giornalisti e operatori video, oltre alla presenza di tutto quanto lo staff tecnico e atletico.

Ecco il roster al completo:

Kathyrin Westbeld : 1996, 191 cm, USA, 4-5

: 1996, 191 cm, USA, 4-5 Chelsea Mitchell : 1997, 175 cm, USA, 2

: 1997, 175 cm, USA, 2 Sarah Sagerer : 1996, 190 cm, AUT, 4

: 1996, 190 cm, AUT, 4 Marzia Tagliamento : 1996, 181 cm, ITA, 2-3

: 1996, 181 cm, ITA, 2-3 Samira Berrad : 2000, 170 cm, ITA, 1

: 2000, 170 cm, ITA, 1 Arianna Landi : 1996, 179 cm, ITA, 2-3

: 1996, 179 cm, ITA, 2-3 Alessia Landi : 2004, 176 cm, ITA, 2

: 2004, 176 cm, ITA, 2 Matilda Cherubini : 2004, 167 cm, ITA, 2

: 2004, 167 cm, ITA, 2 Lydie Katshitshi : 1998, 186 cm, ITA, 4-5

: 1998, 186 cm, ITA, 4-5 Ilenia Cordola : 1996, 184 cm, ITA, 4-5

: 1996, 184 cm, ITA, 4-5 Erica Reggiani : 1994, 175 cm, ITA, 1-2

: 1994, 175 cm, ITA, 1-2 Claire Giacomelli : ( C ) 1998, 175 cm, ITA, 2-3

: ( ) 1998, 175 cm, ITA, 2-3 Princess Amy Jakpa : 2004, 187 cm, ITA, 5

: 2004, 187 cm, ITA, 5 Sveva Nicora : 2004, 175 cm, ITA, 2-3

: 2004, 175 cm, ITA, 2-3 Elisabetta Chessa: 2006, 173 cm, ITA, 1-2

