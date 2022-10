A1 – Moncalieri, Sagerer fuori a tempo indeterminato. Riscontrata una sindrome da stress medio-tibiale bilaterale

Nella giornata odierna la giocatrice del’Akronos Libertas Moncalieri Sarah Sagerer è rientrata nel suo Paese natale per effettuare delle cure specialistiche per il problema che la tormenta da inizio stagione.

Alla giocatrice austriaca è stata infatti diagnosticata una sindrome da stress medio-tibiale bilaterale con un edema della componente ossea in entrambe le tibie.

Una perdita molto pesante per l’Akronos, che in questi giorni aspetta anche gli ultimi referti sul ginocchio di Ilenia Cordola.

Il presidente, Alessandro Cerrato

«Abbiamo scelto di comune accordo con Sarah di permetterle il rientro a casa vicino ai suoi cari. In Austria proseguirà le cure prescritte dal nostro staff medico e tra due mesi valuteremo i miglioramenti. Sia chiaro: speriamo di rivederla in campo con la nostra maglia. Nel frattempo siamo al lavoro per trovare una giocatrice che possa colmarne l’assenza».

Coach Marco Spanu

«E’ una perdita molto importante. Sarah è una giocatrice esperta e versatile per la nostra squadra. La mia speranza è di rivederla in campo per il ritorno contro Geas. Considerato anche l’infortunio al ginocchio di Cordola, domenica contro Crema saremo in piena emergenza nel reparto lunghe. Servirà qualcosa in più da parte di tutte se vogliamo giocarcela».

