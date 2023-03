A1 – Monologo Reyer Venezia contro San Martino

UMANA REYER-FILA SAN MARTINO DI LUPARI: 80-55

Parziali:24-21; 48-26; 66-37

Umana Reyer: Villa 4, Delaere 2, Pan 5, Cubaj 8, Madera 11, Yasuma 13, Fassina 16, Franchini 2, Santucci, Shepard ne, Kuier 6, Nicolodi 8 All.Mazzon

Fila San Martino di Lupari: Washington 16, James 17, Guarise, Milazzo 7, Diakhoumpa, Pastrello 6, Frigo, Russo 2, Kaczmarczyk 4, Arado, Dedic 3 All. Serventi

L’Umana Reyer si aggiudica 80-55 il derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari al Taliercio con una solida prova corale davanti a oltre 1100 cuori reyerini. Tutte le giocatrici entrate in campo sono andate a referto, tre in doppia cifra con Fassina top scorer per le orogranata vicinissima alla doppia doppia, 16 punti e 9 rimbalzi. Primi punti in serie A1 per Anita Franchini.

Primo quarto giocato a strappi tra le due formazioni. Inizia forte l’Umana che a 7’24” si porta avanti 9-2 guidata da due triple di Fassina, le Lupe segnano solo a cronometro fermo con due liberi di Pastrello. Contro parziale delle ospiti che si riportano sotto di due, 11-9. Riprendono l’inerzia della gara le orogranata arrivando anche al +8 (20-12), San Martino non molla e, grazie ad una Washington ispirata, tornano in partita terminando il quarto 24-21. Fassina già in doppia cifra a quota 11.

In apertura della seconda frazione di gioco le padrone di casa firmano un 12-0 di break con sei punti di Nicolodi (36-21), break che viene interrotto dall’and one di Washington. Continuano ad avere in mano le redini della partita le nostre leonesse che prendono il largo finendo la seconda frazione di gioco 48-26. In campo anche la giovane Franchini autrice di 2 punti, i suoi primi in serie A1.

Al ritorno dall’intervallo lungo le ragazze di coach Mazzon giocano con intensità e fluidità in attacco con San Martino fatica a segnare avendo basse percentuali al tiro. Il terzo quarto termina 66-37.

Gli ultimi dieci minuti di gioco diventano una formalità. L’Umana vince 80-55 il derby contro la Fila San Martino di Lupari che non riesce a recuperare lo svantaggio maturato nel secondo quarto.

