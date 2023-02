A1 – Monologo Venezia sul campo di Brixia

By

RMB BRIXIA BASKET-UMANA REYER: 50-78

Parziali:11-24; 21-52; 23-68

RMB Brixia Basket: Johnson 11, Tomasoni, Zanardi 9, Molnar 14, De Cristofaro, Tempia 4, Pinardi 3, Scarsi, Minelli , Rainis 4, Vente 5, Aizsila All.Zanardi

Umana Reyer: Villa 6, Delaere 7, Pan 7, Madera 17, Yasuma 8, Fassina 11, Santucci ne, Shepard 18, Kuier ne, Nicolodi 4 All.Mazzon

L’Umana Reyer domina 50-78 RMB Brixia Basket al PalaLeonessa di Brescia con una splendida prova di squadra e mantiene il terzo posto in campionato a 32 punti. Tutte le orogranata scese in campo a referto, tre giocatrici in doppia cifra con Jessica Shepard top scorer del match a 18 punti.

Assenti Cubaj e Meldere con Santucci in panchina per onor di firma. Kuier tenuta a riposo per un fastidio al polpaccio sinistro.

Partenza fulminea dell’Umana Reyer che si porta sul 13-3 nei primi tre minuti e mezzo di gioco. Le orogranata comandano la gara correndo in contropiede e segnando facili canestri da sotto. Il quarto si chiude 11-24.

Nella seconda frazione l’Umana continua ad allungare il proprio vantaggio con una grande intensità difensiva (solamente 21 punti concessi nel primo tempo alle padrone di casa) e una buona circolazione di palla in attacco. Il punteggio recita 21-52 dopo venti minuti di gioco, in doppia cifra Shepard (15) e Madera (10).

Al ritorno dall’intervallo lungo Pan e compagne giocano sul velluto controllando la partita con una grande difesa con un parziale di 16-2 nel quarto a favore delle orogranata.

Gli ultimi dieci minuti di gioco sono puro garbage time e servono solo per determinare il punteggio finale. Le ragazze di coach Mazzon vincono 50-78 al PalaLeonessa con una grande prestazione corale.

UFF.STAMPA REYER VENEZIA